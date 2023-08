Fitness und Moral als Kilber Trümpfe

88 Minuten sind gespielt, Kilb ist ein Mann weniger und Kevin Aue schießt mit seinem zweiten Treffer das 2:0 für Langenrohr. Keine rosigen Aussichten für die „Küba Buam“ bei der Matinee am vergangenen Sonntag. Doch sie schlagen zurück: 90. Minute, Eckball von Nico Skriwan und Innenverteidiger Julian Falkensteiner trifft per Kopf; und dann die 94. Minute, Benjamin Hochauer erobert den Ball, Pass auf Maximilian Kerschner, Eins-gegen-Eins mit Langenrohrs Torhüter Lukas Fila und Kerschner schließt ab – 2:2!

Kilb hat damit sensationell noch einen Punkt vom nächsten Titelkandidaten mitgenommen. Dabei ließen die ersten 60 Minuten zu wünschen übrig. „Von Beginn betrachtet, war es unser schlechtestes Spiel bis jetzt“, kritisiert Trainer Milan Vukovic zu viele Ballverluste, zu viele Fehler bei seinen Kilbern. Speziell nach dem Gelb-Roten Ausschluss von Florian Binder nach knapp einer Stunde drehten die „Küba Buam“ aber auf, rissen die Partie trotz Unterzahl an sich. Vukovic hatte dafür volles Risiko genommen, hinten auf eine Dreierkette umgestellt. „Alles oder nichts“, sagt Vukovic. Langenrohr erzwang zwar zweimal im Konter ein direktes Duell mit SCU-Keeper Simon Neudhart, Neudhart hielt sein Team aber im Spiel. So ließ sich Kilb auch vom 2:0 der Hausherren nicht beirren, drückte weiter – und belohnte sich, wie eingangs geschildert, dafür.

„Was imposant war, war unsere körperliche Präsenz“

Zwei Gründe waren ausschlaggebend: die Fitness und die Moral der Kilber. „Was imposant war, war unsere körperliche Präsenz – wir haben sie überrollt“, verweist Vukovic darauf, dass sein Team stets „spritzig, giftig und gut vorbereitet“ sei: „Wir können immer noch zulegen.“ Als zweiten Punkt hebt Vukovic die „extreme Moral, die Überzeugung von uns selbst“ hervor: „Wir waren klinisch tot, wir waren 0:2 hinten, auswärts bei einem Titelfavoriten, waren zu zehnt – und haben trotzdem einen Punkt geholt. Das ist kein Zufall, auch gegen Korneuburg sind wir zurückgekommen“, lobt Vukovic sein Team. So erlebte es auch Keeper Simon Neudhart am Spielfeld: „Ich bin von der Moral der Mannschaft extrem begeistert. Wir haben wieder Stärke bewiesen, obwohl wir so eine junge Truppe sind. Man hat gemerkt, dass wir sehr gut zusammenpassen und harmonieren.“

Unterm Strich ist es ein zwiespältiges Resümee nach den ersten vier Runden, in denen die Kilber dreimal Remis gespielt haben. „Punktemäßig bin ich nicht zufrieden“, sagt Vukovic. „Aber wie wir uns präsentiert haben, von der Vorbereitung weg, abgesehen von den ersten 60 Minuten gegen Langenrohr, bin ich sehr zufrieden. Wir haben bewiesen, dass wir vor niemandem Angst zu haben brauchen.“

„Brandgefährliche Mannschaft“ zu Gast

Mit dieser Einstellung gehen die „Küba Buam“ auch ins Heimspiel am kommenden Freitag gegen Schrems. Für Vukovic ein Team, „das von vielen unterschätzt wird“ und das seit dem Sommer noch stärker geworden sei. „Ich erwarte eine brandgefährliche Mannschaft“, sagt Vukovic. „Aber wir werden nichts ändern und versuchen, sie zu schlagen.“ Die „Küba Buam“ werden jedenfalls alles geben, ist sich auch Keeper Simon Neudhart sicher: „Man spricht ja schon seit längerem vom niederösterreichischen 'Derby of Love'. Ich erwarte mir ein Derby, ein hitziges Spiel“, sagt Neudhart. „Daheim ist es ein Hexenkessel in Kilb. Es wird sicher eine coole Kulisse und ein sehr gutes Spiel in der 1. Landesliga.“