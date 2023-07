Für Kilb geht's in die heiße Phase

Zuvor war die Intensität schon hoch, die vergangene Woche hatte es in Kilb aber noch einmal in sich: Von Montag bis Sonntag schwitzten die „Küba Buam“ für die neue Saison — nur am Donnerstag gab's einen Tag Verschnaufpause. Dabei standen auch drei Spiele am Programm: die beiden Partien im Rahmen des Alpenvorland-Turniers, die der SCU beide gewann, und zuvor das Testspiel gegen Lilienfeld am Dienstag vergangener Woche.

Gegen den 2. Landesligisten remisierten die Kilber — 1:1. Trainer Milan Vukovic setzte wieder 20 Feldspieler ein. „Wir haben noch sehr viele Sachen probiert“, erklärt Vukovic. Lilienfeld war dabei ein starker Gegner und ging auch 1:0 in Führung. Ausgerechnet Günter Gravogl, der im Sommer von Kilb zurück nach Lilienfeld gewechselt war, verwandelte einen Foulelfmeter. Aber Kilb schlug zurück — mit einer schönen Aktion von hinten weg: Über Benjamin Hochauer und Neuzugang Eron Terziu kam der Ball zu Maximilian Kerschner. Dessen Schuss wurde noch abgewehrt, Kerschner kam wieder an die Kugel und bediente Manuel Hoppi, der nach einem Haken beim Elfmeterpunkt ausglich — 1:1. Im zweiten Durchgang hatten die Kilber noch einige Chancen — darunter zweimal Aluminium (Tobias Mayerhofer und Patrick Springer), es blieb aber beim 1:1, wobei das Resultat für Vukovic nebensächlich ist: „Es war eine gute Partie gegen einen guten Gegner“, sagt Vukovic.

Ab sofort schraubt der SCU-Coach die Intensität etwas hinunter. „Jetzt gehen wir weg von schweren Beinen und kommen noch mehr zu den taktischen Abläufen und zur Spritzigkeit“, erzählt Vukovic. Der nächste Test steigt am Freitag daheim gegen den vormaligen Ligakonkurrenten Spratzern. Anpfiff ist um 19.30 Uhr. „Da werden wir konkreter, was die Startelf betrifft“, kündigt Vukovic an, einige Spieler schon über die Pause hinaus am Spielfeld zu lassen.