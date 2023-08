Hammerprogramm für Kilb zum Auftakt

Die Auslosung hat es in sich für den SCU Kilb: Die ersten vier Gegner gehören allesamt zum – zumindest erweiterten – Favoritenkreis. Losgeht's am Freitag bei Aufsteiger Korneuburg, am Montag ist dann Retz, am Freitag darauf Gloggnitz zu Gast und am 27. August fahren die „Küba Buam“ nach Langenrohr.

„Wir haben jetzt vier der sechs, sieben stärksten Gegner in der Liga aus meiner Sicht“, sagt Trainer Milan Vukovic, der aber betont, dass sein Team „ohne Angst“ in die Partie gehen wird: „Nur weil wir nicht als Favoriten in die Spiele gehen, heißt das nicht, dass wir nicht wissen, was wir wollen. Wir fahren nirgends touristisch hin, wir werden uns nirgends verstecken, wir wollen überall etwas mitnehmen.“

Die Kilber sind über den Sommer noch einmal jünger geworden, Bundesliga- oder Regionalliga-Erfahrung wie bei Teilen der Konkurrenz fehlt. Für Vukovic ist das aber mehr Anreiz als Nachteil. „Wir sind hier, um Spieler fertig zu machen, viele Vereine haben bereits fertige Spieler. Es ist so. Wir akzeptieren die Lage.“

Mit der Doppelrunde rund um Mariä Himmelfahrt wartet gleich ein intensives Programm: Freitag Match, Samstag Training, Sonntag Training, Montag Match. Angeschlagen sind noch Neuzugang Eron Terziu und Jan Kozisnik.

Die Generalprobe haben die Kilber beim 2. Landesligisten Rabenstein absolviert. In den ersten 20 Minuten kämpfte der SCU mit dem verhältnismäßig kleinen Platz im Pielachtal, gab dann aber der Ton an und ging durch Maximilian Kerschner, Manuel Hoppi und Florian Binder 3:0 in Führung. Die „Raben“ kamen dann zwar noch auf 2:3 heran, Kilb gewann den letzten Test aber.

„Wir wollen das Spiel nicht überbewerten, weil ein Spiel auf einem kleinen Feld gewisse eigene Regeln hat. Aber wir haben Moral gezeigt, uns an den kleinen Platz, den sehr guten Gegner, den Regen angepasst. Wir haben Klasse gezeigt“, lobt Vukovic sein Team. „In der Phase ist es wichtig, dass du gewinnst – wir haben das Spiel ernstgenommen wie ein Meisterschaftsspiel.“