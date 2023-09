SCU Kilb Hochbetrieb im Kilber Waldstadion

Spiel und Spaß für die Jüngsten. Kilbs U7-Team wurde bei der 19. Auflage des Leopold-Sandler-sen.-Gedenkturniers Vierter. Foto: SCU Kilb

D as 19. Leopold-Sandler-sen.-Gedenkturnier lockte am Samstag an die 800 Fußballbegeisterte nach Kilb. Danach wurde beim Woodhouse-Cup gekämpft.