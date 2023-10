Kilb-Coach Vukovic: „Das ist keine Serie, sondern Qualität“

Gegen Scheibling' war's endlich so weit, sechs Tage später war Haitzendorf dran, dann das 4:0-Ausrufezeichen in Wiener Neustadt und jetzt der 1:0-Erfolg gegen St. Peter: Vier Spiele, vier Siege – so schauen die jüngsten vier Runden aus Kilber Sicht aus.

Der „Dreier“ im Mostviertel-Derby war für Trainer Milan Vukovic „richtungsweisend“: „Jede Mannschaft kann irgendwann in eine Serie kommen. Aber alles über drei Siege: Das ist keine Serie, sondern Qualität“, sagt Vukovic. „Es zeigt sich die Entwicklung der Mannschaft in den letzten zehn Monaten“, verweist Vukovic auf jene Zeit seit Ende vergangenen Jahres, als er im Waldstadion übernommen hat.

Vukovic: „Wir beugen uns gar keinem“

Die Entwicklung zeige sich in der Defensive. Kilb hat nun zum zweiten Mal hintereinander zu Null gespielt und sich in den bisherigen zehn Runden nur zwölf Gegentore eingefangen – der fünftbeste Wert der Liga. Und die Entwicklung habe darin stattgefunden, dass Kilb das Spiel macht, erklärt Vukovic: „Wir haben gewusst, dass sie (St. Peter; Anm.) eher defensiv spielen werden und wir mehr das Spiel machen als zum Beispiel gegen Scheiblingkirchen oder Wiener Neustadt.“ Und dabei betont Vukovic, dass seine „Küba Buam“ immer das Spiel machen wollen: „Wir beugen uns gar keinem“, sagt Vukovic. Und: „Auch wenn wir gegen Rapid spielen würden, würden wir nicht verzichten auf unser Spiel. Unsere DNA ist Aggressivität, Aktivität. Wir sind eine proaktive Mannschaft. Wir reagieren nicht, sondern wir agieren.“

Am Freitagabend gegen St. Peter war dabei nicht alles eitel Wonne: In der ersten Hälfte war Kilb zu verkrampft, erzeugte ganz vorn zu wenig Druck. Aber die „Küba Buam“ blieben hinten sicher und zeigten in Halbzeit zwei die richtige Reaktion, dominierten dann die Partie – und Eron Terziu erzielte kurz vor Schluss nach Vorarbeit von Felix Bass und Florian Binder das Goldtor – 1:0.

Mit dem vierten Sieg in Folge hält Kilb nun bei 15 Zählern und hat in der Tabelle einen weiteren Sprung nach vorn gemacht: von Rang neun auf Rang sechs. Am Freitag geht's zum punktegleichen Tabellennachbar Zwettl. Und es wird zur Sache gehen, sagt Vukovic: „Ich erwarte mir einen Riesenschlagabtausch mit einer von der Einzelqualität her besten Mannschaften der Liga. Sie haben eine sehr gute Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern. Sie wollen so wie wir einen spielbestimmenden Fußball spielen – wir freuen uns extrem auf das Spiel“, erklärt Vukovic und fügt hinzu: „Wir respektieren Zwettl schon, aber wir werden nach Zwettl fahren, um zu gewinnen.“

Zwettl-Coach Schrenk: „Kilb ist extrem formstark“

Gewarnt zeigt sich auch Zwettls Coach Günter Schrenk: „Kilb ist extrem formstark. In einer so ausgeglichenen Liga musst du es einmal schaffen, vier Spiele in Serie zu gewinnen. Sie sind ein unguter Gegner, dahingehend, dass sie sehr intensiv und aggressiv zu Werke gehen. Dazu haben sie gute Einzelspieler“, sagt Schrenk, der dennoch guter Dinge ist: „Aber wir haben uns mittlerweile gut auf so etwas eingestellt, wollen unsere gute Heimform bestätigen. Gut ist auch, dass wir mittlerweile wieder personell aus dem Vollen schöpfen können.“

Bei den Kilbern könnte Kapitän Marcel Zuser nach seiner Wadenblessur zurückkehren.