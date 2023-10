Kilb: Fünf Spiele ungeschlagen

Kilb bleibt das Team der Stunde: Nach vier Siegen in Folge haben die „Küba Buam“ vom jüngsten Auswärtsspiel in Zwettl einen Punkt mitgenommen.

Kilb ist damit seit bereits fünf Runden ungeschlagen und hat daraus 13 der möglichen 15 Zähler geholt. Kein Team hatte in diesem Zeitraum einen größeren Punktezuwachs, nur Korneuburg hat ebenso viermal gewonnen und einmal Unentschieden gespielt. „Die Siege und die dadurch gewonnenen Punkte helfen uns natürlich in der Entwicklung der Mannschaft. Gute Leistungen und positive Ergebnisse treiben diese Thematik bei einer jungen Mannschaft natürlich schneller voran“, ist SCU-Sport-Vorstand Matthias Trattner sehr zufrieden, bleibt aber vorsichtig: „Trotzdem tun wir gut daran, die aktuelle Situation nicht zu hoch zu hängen. Der SCU definiert sich über Arbeit und das muss auch weiterhin die Basis bleiben, damit Spiele auch im letzten Drittel der Hinrunde positiv bestritten werden können. Eines ist klar: Wir bleiben ambitioniert, arbeiten hart und wollen mehr.“

Zuletzt im Waldviertel wäre sogar noch mehr drinnen gewesen. Alleine Manuel Hoppi fand fünf hochkarätige Torchancen vor und auch Florian Binder hatte eine Topeinschussmöglichkeit. Letztendlich blieb es aber beim 1:1 – Patrick Springer hatte nach Zuspiel von Binder nach einer Viertelstunde getroffen, Marek Szotkowski dann eine Viertelstunde darauf ausgeglichen.

Kilbs Trainer Milan Vukovic war in Anbetracht der Chancen nicht ganz zufrieden: „Einen Punkt aus Zwettl mitzunehmen, ist natürlich nicht schlecht – Zwettl ist eine sehr gute Mannschaft. Trotzdem sind unsere Jungs nach dem Schlusspfiff am Boden gelegen – die Enttäuschung war schon groß. Weil wir es total in der eigenen Hand gehabt haben mit etlichen 'Hundertprozentigen'.“

Noch vier Runden im Herbstdurchgang

Vier Partien stehen für die „Küba Buam“ noch am Programm bis zur Winterpause: am kommenden Samstag das Heimspiel gegen die SKN St. Pölten Juniors, dann das Gastspiel im Gölsental bei Rohrbach/St. Veit, dann die letzte Heimpartie des Herbsts gegen Waidhofen/Thaya, gefolgt vom Hinrundenabschluss auswärts in Kottingbrunn am 10. November.

Bei den Jungwölfen aus St. Pölten stellt sich immer die Frage, ob, und wenn ja wie viele Profis von der ersten Mannschaft auflaufen. Vukovic will aber nicht spekulieren. „Wir werden uns einstellen auf die Spielanlage, auf den Spielstil, nicht darauf, wer kommt. Wir wollen eine schwierige Partie für sie machen“, sagt Vukovic.

Sein St. Pöltner Gegenüber Philipp Steiner zeigt sich jedenfalls gewarnt: „Sie (die Kilber; Anm.) haben schon eine gute Rückrunde gespielt und den Trend fortgesetzt. Es ist eine aggressive Mannschaft gegen den Ball.“

Vukovic will die aktuelle Serie natürlich fortsetzen: „Wir werden ihn suchen und hoffentlich auch finden – den Schlüssel, der zum Sieg führt.“ Fraglich ist bei den Kilbern Florian Binder wegen einer Knöchelverletzung.