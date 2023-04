Kilb geht mit einem Punkt in die Pause

Werbung

Ein lachendes und ein weinendes Auge: Damit lässt sich Kilbs Reise nach Schrems zusammenfassen. Mit einem 1:1 im Gepäck ging es wieder heimwärts.

Lachend, weil die „Küba Buam“ nach den bitteren Niederlagen bei der SG Ortmann/Oed-Waldegg und daheim gegen Haitzendorf wieder angeschrieben haben – und damit nun an Punkten mit Mannersdorf gleichgezogen sind. Und weil sie sich gut verkauft haben. „Es war wieder eine gute Partie von uns, wie schon die Partien vorher, auch wenn es da mit den Ergebnissen nicht gepasst hat. Wir haben sehr gut begonnen, haben extremen Aufwand betrieben“, lobt Kilbs Trainer Milan Vukovic sein Team.

Ein weinendes Auge war dabei, weil mehr drinnen war. Der SCU erzwang gleich eine Reihe von Eckbällen, einen davon nutzte Maximilian Kerschner für die frühe Führung. Danach hätten Florian Binder, Jan Koppensteiner und Patrick Springer den Sack zumachen können. Es kam aber anders: Konter für Schrems, Koppensteiner muss zum Foul greifen, Elfmeter zum 1:1. Im zweiten Durchgang sind die Kilber wieder stark, vergeben aber einige Chancen auf die neuerliche Führung und hätten auch zweimal gerne einen Elferpfiff gehört. Zum Schluss hätte es aber auch noch ganz anders kommen können: Nach dem Ausschluss von Koppensteiner und Vukovic (mehr dazu im Artikel unten) hätten die Schremser in der Nachspielzeit fast noch das 2:1 geschossen, der Ball ging – zum Glück aus Kilber Sicht – aber neben den Kasten von SCU-Kapitän Simon Neudhart.

„Hätten uns mehr verdient, als wir geholt haben“

„Im Vorfeld wären wir mit dem Punkt wahrscheinlich nicht unzufrieden gewesen. Es war klar, dass es eine schwierige Auswärtspartie im Waldviertel wird – noch dazu hatten sie dann noch die Chance kurz vor Schluss. Aber ein bisschen bleibt doch ein bitterer Beigeschmack, dass ich das Gefühl habe, dass wir uns mehr verdient haben, als wir dann geholt haben“, fasst Vukovic das Remis zusammen.

Am kommenden Wochenende sind die Kilber nun spielfrei. Vukovic stellt aber klar: „Es ist für mich keine Pause, sondern eine Möglichkeit, besser zu werden.“ Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag trainieren die „Küba Buam“, zudem steht am Mittwoch um 19 Uhr ein Testspiel bei der AKA St. Pölten NÖ U18 am Programm. „Erstens, damit wir im Rhythmus bleiben. Zweitens, weil ich ein neues System ausprobieren will“, erklärt Vukovic, der aber noch nicht mehr verrät.

Das nächste Ligaspiel steigt dann am 14. April in Waidhofen/Thaya.