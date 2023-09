Kilb hofft auf den ersten „Dreier“

Startelf-Debüt. Marc Vorderbrunner (rechts) ist im Sommer von Purgstall gekommen und stand gegen Schrems erstmals von Beginn an auf dem Feld; eine Woche zuvor in Langenrohr hatte er seinen ersten Kurzeinsatz in der Kilber Kampfmannschaft gehabt. Vorderbrunner sprang nun für den erkrankten Julian Falkensteiner in der Innenverteidigung ein. „Er hat es sehr gut gemacht. Man hat gesehen, warum wir den Burschen zu uns geholt haben“, lobt Sport-Vorstand Matthias Trattner den 20-Jährigen. Vorderbrunner ist neben Falkensteiner und Pascal Hackl der dritte Innenverteidiger in Kilb und könne jederzeit in die Fußstapfen des einen oder anderen treten, sagt Trattner. Bisher hatte Vorderbrunner in der Reserve gespielt, um Spielpraxis zu sammeln und im Spielrhythmus zu bleiben.

Foto: Michael Bouda