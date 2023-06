Kilb: Mit Hammerfinish zum Klassenerhalt

„Beim letzten Pfiff hat man eine unglaubliche Erleichterung bei allen gemerkt. Mir ist nicht ein Stein, sondern mir sind 15 Steine vom Herzen gefallen.“ Coach Milan Vukovic und seine Kilber haben es geschafft! Mit einem 2:0-Sieg beim Nachtrag unter der Woche in Rohrbach hat der SCU zumindest den drittletzten Platz und damit den Verbleib in der 1. Landesliga gesichert. Das 2:0 im Gölsental reiht sich in das fulminante Finish ein, mit dem Kilb mittlerweile die fünftbeste Mannschaft in der Rückrunde ist. Aber der Reihe nach.

Mit den Siegen gegen die direkten Konkurrenten Spratzern und Mannersdorf hatte es Kilb möglich gemacht, in Rohrbach den Klassenerhalt zu fixieren. Und der SCU ging gut mit dem Druck um. „Dafür, dass das ein entscheidendes Spiel für uns war und wir die zweitjüngste Mannschaft in der Liga sind, waren wir sehr souverän – wir waren sehr dominant“, lobt Vukovic seine „Küba Buam“. Zwei schön herausgespielte Treffer bedeuteten den Sieg: Maximilian Kerschner in Hälfte eins und Florian Binder nach dem Seitenwechsel konnten jeweils den Ball ins leere Tor einpassen.

Fünf veränderte Positionen in Retz

Am Samstag legten die Kilber dann in Retz nach. Und das trotz zahlreicher Umstellungen: Zuvor hatte Vukovic dreimal in Folge dieselbe Startelf aufs Feld geschickt, in Retz mussten dann die beiden Verteidiger Günter Gravogl (Wade) und Pascal Hackl (Oberschenkel) verletzt sowie Sechser Nico Skriwan angeschlagen passen. Zusätzlich schonte Vukovic mit Michael Ehribauer einen weiteren Verteidiger und mit Maximilian Kerschner den Stürmer.

Fünf Wechsel unterm Strich, die sich vor allem in der ersten Halbzeit im Kilber Auftreten widerspiegelten: Offensiv verlor der SCU zu viele Zweikämpfe, konnte den Ball vorn nicht halten und kam deshalb nur bei Standards zu Chancen. Umgekehrt hätte Retz durch Jan Schulmeister schon 3:0 führen können – darunter ein Stangenschuss. Im zweiten Durchgang brachte dann die Einwechslung von Kerschner viel frischen Wind. Und zehn Minuten nach dem Wiederbeginn war es Philipp Plank, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und den Ball in den Rückraum spielte, wo Patrick Springer eiskalt zum 1:0 für seine Kilber traf. Der SCU hatte dann zwar noch etwas Glück, etwa bei einem weiteren Retzer Stangenschuss, brachte den Sieg aber über die Zeit – der vierte Zu-Null-Sieg in Folge. „Es war ein Arbeitssieg. Aufgrund von Moral und taktischer Umsetzung haben wir sie neutralisiert“, resümiert Vukovic.

Und der Sieg in Retz sei sinnbildlich. Vukovic: „Es war eine reife Leistung – ein Zeichen für die Entwicklung. Vor zwei Monaten hätten wir das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen.“ In dieselbe Kerbe schlägt Sport-Vorstand Dietmar Wieser: „Natürlich waren wir alle sehr erleichtert, dass wir das Ganze schneller als erwartet über die Bühne gebracht haben. Und vor allem war es die Art und Weise, dass wir die Spiele gewonnen haben und es so aus eigener Kraft geschafft haben. Das zeigt, dass die Mannschaft den Kampf angenommen hat und gefestigt ist.“

Nun steht am Freitag das finale Heimspiel gegen Zwettl an. Die Waldviertler mussten sich mit dem 0:4 gegen Ardagger aus dem Titelrennen verabschieden. Die Kilber sind motiviert, sagt Vukovic: „Die letzten Spiele waren natürlich super. Die allgemeine Stimmung ist, dass wir das Maximum herausholen wollen in der letzten Partie. Ich kann sagen, dass wir alles dafür tun werden, dass wir auch eine sehr starke Mannschaft schlagen.“ Ehribauer hat sich in Retz am Sprunggelenk verletzt und wird nur zuschauen können. Gravogl, Hackl und Skriwan könnten eventuell auflaufen.