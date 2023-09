Kilb: Nach dem Stromausfall ist vor dem Heimdoppel

Am Ende waren es einfach zu viele Faktoren, warum Kilb trotz zweimaliger Führung bei Ortmann/Oed-Waldegg noch den Kürzeren zog.

Kilb hatte in personeller Hinsicht zu kämpfen. Maximilian Kerschner fehlte erkrankt, Elias Burger konnte wegen einer Erkrankung zuvor nur in der Reserve auflaufen und Tobias Mayerhofer musste wegen seiner Grundausbildung passen. Zudem konnte Trainer Milan Vukovic aus familiären Gründen nicht dabei sein.

Das fiel aber nicht weiter ins Gewicht: Vukovic hatte das Team unter der Woche gut darauf vorbereitet, dass er fehlen würde, und der Kader ist breit genug. Co-Trainer Martin Luger übernahm dann am Matchtag. „Martin hat sie super eingestellt“, sagt Sport-Vorstand Matthias Trattner.

Dann kam eine zweite Erschwernis hinzu: Aufgrund einer Verletzung eines Ortmanner Spielers in der Reservepartie wurde das Kampfmannschaftsspiel erst mit 40 Minuten Verspätung angepfiffen – die Teams mussten immer wieder neu aufwärmen, ohne zu wissen, wann es losgehen würde.

Und trotzdem war Kilb in der ersten Halbzeit die aktivere, die gefährlichere Mannschaft, ging nach einer perfekten Hereingabe von Florian Binder in Führung und legte nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Terziu nach – 1:2. „Wir sind komplett verdient mit der Führung in die Pause gegangen. Es ist ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Man hat gespürt, dass sie endlich den Sieg will“, schildert Trattner.

Die zweite Hälfte war dann zunächst eher ausgeglichen – bis nach etwas mehr als einer Stunde für 20 Minuten das Flutlicht nicht funktionierte. Und danach schlug Ortmann zu, glich nur wenige Minuten nach Wiederbeginn aus und ging sechs Minuten später 3:2 in Führung – wobei es auch blieb.

Späte Gegentore sind noch im Hinterkopf

Trattner sah mit dem 2:2 einen „Bruch“ im Spiel, den er – zumindest zum Teil – auf die späten Gegentore der vergangenen Wochen zurückführt. „Das ist sicher etwas, das gerade im Kopf mitspielt.“ Unterm Strich ist Kilb damit als einziges Team noch sieglos und liegt mit drei Zählern einen Platz vor dem punktegleichen Schlusslicht Waidhofen/Thaya. „Wir sind weit weg davon zu sagen, dass es nur Pech ist“, verweist Trattner darauf, dass die „Küba Buam“ bisher mit jedem Gegner mithalten konnten, zum Teil phasenweise besser waren, die Leistung aber nicht über 90 Minuten bringen. Aber man werde sich „früher oder später belohnen“, sagt Vukovic: „Wir sind eine extrem junge Mannschaft, die in dieser Phase ein Erfolgserlebnis braucht – und das werden wir schaffen“, will Vukovic den Turbo zünden wie im vergangenen Frühjahr.

Und dafür bieten sich die kommenden beiden Wochenenden an: Denn Kilb spielt nun zweimal daheim – zuerst am Samstag gegen Scheiblingkirchen-Warth und dann am Freitag darauf gegen Haitzendorf. „Wir wollen uns rehabilitieren – auch für die Fans daheim“, blickt Vukovic voraus. Er sieht die Rollen zwischen dem Regionalliga-Absteiger und seinen „Küba Buam“ klar zu Gunsten Scheiblings' verteilt. „Aber wir werden sie nicht mit Blumen begrüßen.“

Sturmheuriger lockt ins Waldstadion

Samstagmittag statt Freitagabend: Der SCU Kilb trägt sein kommendes Heimspiel gegen Scheiblingkirchen-Warth zu einer ungewohnten Zeit aus. Der Hintergrund: Der Verein lädt den ganzen Tag über zum Sturmheurigen samt reichhaltigem Rahmenprogramm.

Der Heurigenbetrieb startet bereits um 8 Uhr, danach folgen Nachwuchsspiele, ehe um 11 Uhr die Reserve und um 13 Uhr die Kampfmannschaft gegen Scheibling' aufläuft. Danach gibt's dann weitere Nachwuchsspiele.