Kilb: Nach dem Torfest ist vor dem Finale

Es ist der höchste Sieg der bisherigen Landesliga-Saison – nicht aus Kilber Sicht, sondern insgesamt: Mit einem fulminanten 8:0 hat Kilb im letzten Heimspiel der Hinrunde Waidhofen/Thaya nach Hause geschickt.

Dabei sah es in der ersten Halbzeit noch nicht nach einem Schützenfest aus. Kilb ging zwar früh durch Patrick Springer in Führung, fiel dann aber zurück: Zu viele Fehlpässe und Ballverluste spielten Waidhofen in die Karten. Kurz vor der Pause schlug Pascal Hackl, der statt Marc Vorderbrunner in der Innenverteidigung spielte, aber zu. Und nach einer heftigeren Pausenansprache von Trainer Milan Vukovic – Vukovic konnte Gelb-Rot-gesperrt während der Partie nicht in der Coachingzone stehen – drehten die „Küba Buam“ nach dem Seitenwechsel auf.

Hoppi kürt sich zum Dreifachtorschützen

Manuel Hoppi schnürte innerhalb von wenigen Minuten einen Doppelpack, dann erhöhte Springer auf 5:0, Terziu traf noch zweimal und Hoppi ließ seine Kilber in der Nachspielzeit zum achten Mal jubeln – 8:0!

„Es war mein erster Hattrick in der Landesliga – es ist immer schön, so etwas zu erleben“, sagt Hoppi, der betont, dass der Kantersieg insgesamt wichtig war: „Das war super für uns, super fürs Selbstvertrauen – und auch sehr gut für das letzte Spiel in Kottingbrunn.“

„Schlafender Riese“ wartet

Auch Coach Vukovic blickt schon in Richtung des Hinrundenfinales. „Es (das 8:0; Anm.) ist natürlich schön, aber ich bin nicht euphorisch. Das Spiel ist vorbei, mit Montag ist es vollkommen abgehakt – wir müssen daran anschließen, sonst ist es wertlos.“ Kottingbrunn sieht Vukovic als „schlafenden Riesen“: „Es ist ein extrem starker Gegner.“ Er lässt aber keinen Zweifel daran, in welche Richtung es gehen soll: „Wir fahren nach Kottingbrunn, um zu gewinnen.“ So sieht's auch Hoppi: „Wichtig für uns ist, die drei Punkte jede Woche zu holen, und das wollen wir diese Woche genauso machen.“

Kilb ist mit dem 8:0-Triumph seit acht Runden ungeschlagen und hat sechsmal davon gewonnen. Ein Zähler fehlt den „Küba Buam“ noch, um den vereinsinternen Punkterekord für eine Halbsaison zu knacken: Vergangenes Frühjahr hat Kilb 23 Zähler geholt. Eingestellt ist der Rekord mit dem 8:0 jetzt schon.