Kilb: Neues System setzt Impulse

Während die Konkurrenz die fünfte Runde des Frühjahrs bestritten hat, waren die Kilber am Osterwochenende spielfrei. Davor sowie am Ostermontag hat Trainer Milan Vukovic mit seiner Truppe aber intensiv trainiert – inklusive Testspiel gegen die AKA St. Pölten NÖ U18 am Mittwochabend in der Landeshauptstadt.

„Wir haben gegen die AKA das durchgezogen, was wir wollten – vor allem, was das System betrifft“, sagt Vukovic und fügt hinzu: „Nicht nur vom Ergebnis her, sondern vor allem vom Spiel her ist uns ziemlich viel gelungen.“

Die Kilber haben 2:1 gewonnen. Zwar gingen die Akademie-Kicker nach einem Standard in Führung.

Koppensteiner und Springer treffen

Dann glich aber zuerst Jan Koppensteiner aus: Benjamin Hochauer hatte einen Stangler zur Mitte gebracht, Maximilian Kerschners Schuss konnte noch geklärt werden, Koppensteiner setzte aber entscheidend nach. Kurz darauf dann gleich das 2:1 für Kilb: Spielverlagerung von der linken auf die rechte Seite, Pass zur Mitte und Patrick Springer knallte den Ball aus zehn Metern unter die Latte.

Vukovic testete dabei ein neues System: Er ließ seine „Küba Buam“ anstatt des gewohnten 4-2-3-1-Systems mit einem 3-4-2-1 auflaufen. Der Coach wollte damit neue Impulse in der spielfreien Woche setzen: „Ein neues System beansprucht neue Reize“, sagt Vukovic. Zudem seien die drei starken Verteidiger prädestiniert für eine Dreierkette: Günter Gravogl auf der linken Seite, Julian Falkensteiner in der Mitte und Laurenz Fahrnberger auf Rechts. Die Viererkette davor: Florian Binder, Nico Skriwan, Simon Staudinger und Benjamin Hochauer. Patrick Springer und Jan Koppensteiner sorgten als Doppel-Zehn für Tempo und Maximilian Kerschner lauerte an vorderster Front.

Und Vukovic war sehr zufrieden: „Wir haben nur ein Tor aus einer Standard-Situation bekommen – das hatte nichts mit dem System zu tun. Und offensiv haben wir viele Chancen kreiert.“ So setzte beispielsweise Springer den Ball an die Latte, Binder an die Stange und der eingewechselte Michael Ehribauer kam auch noch zu zwei Topchancen. „Leider hadern wir in den letzten Wochen ein bisschen damit, dass wir aus den Chancen zu wenige Tore machen. Gegen die AKA war auch mehr drinnen“, sagt Vukovic.

„Fahren nicht nach Waidhofen, um zu verteidigen“

Kommenden Freitag steht für Kilb das zweite Gastspiel im Waldviertel in Folge am Programm – das Sechspunktespiel bei Waidhofen/Thaya. Ob die „Küba Buam“ im neuen 3-4-2-1 antreten werden, lässt Vukovic offen: „Da halten wir unsere Karten verdeckt.“ Das Ziel sei aber ganz klar, möglichst drei Punkte mitzunehmen: „Wir fahren nicht nach Waidhofen, um zu verteidigen“, verspricht Vukovic vollen Angriff.

Koppensteiner wird nach seiner Gelb-Roten Karte in Schrems fehlen, dafür kommt Philipp Plank nach seiner Gelb-Sperre zurück. Vukovic wird ebenfalls nur zuschauen können: Aufgrund seiner Ampelkarte in Schrems darf er in Waidhofen nicht in der Kilber Coachingzone stehen.