Kilb: Ordentlich Mut trotz Last-Minute-Pleite

Es war schon bitter am Freitagabend. Kilb ist drauf und dran, dem nächsten Titelkandidaten ein Bein zu stellen. Dank eines Kopfballs von Maximilian Kerschner in der Schlussminute der ersten Halbzeit führen die Kilber gegen Gloggnitz 1:0. Schon zuvor hatten Eron Terziu und Manuel Hoppi gute Einschussmöglichkeiten. Und im zweiten Durchgang könnten Florian Binder, Terziu und Hoppi erhöhen. Das 2:0 gelingt Kilb aber nicht. Und das nutzt Gloggnitz aus. Zuerst ein strittiger Freistoß, nach dem der Ausgleich fällt, und dann noch das Gloggnitzer Siegtor in der 94. Minute. Die Kilber müssen ohne etwas Zählbares unter die Dusche.

Dennoch war es eine starke Leistung der „Küba Buam“ – nach dem 1:1 in Korneuburg und dem 1:1 daheim gegen Retz der dritte starke Auftritt im dritten Saisonspiel. „Wenn wir uns rein auf das Thema Leistung konzentrieren, dann läuft's definitiv gut“, zeigt sich Kilbs Sport-Vorstand Matthias Trattner sehr zufrieden und verweist vor allem auf die Zweikampfstärke und die Agilität des Teams. „Wir sind immer unangenehm für den Gegner.“

„Wir haben uns definitiv stark verbessert“

Genauso sieht's Trainer Milan Vukovic. „Wir haben uns definitiv stark verbessert. Wir stehen richtig gut, wir sind extrem schwer zu knacken“, sagt Vukovic und fügt hinzu: „Es gibt gar keinen Gegner, der Kilb einfach so schlägt. Wer Kilb schlagen will, muss über seine Grenzen gehen.“ Dem pflichtete Gloggnitz-Trainer Levent Sengül bei: „Kilb ist ein extrem unbequemer Gegner mit viel Tempo und hoher Laufbereitschaft, sie werden noch viele in dieser Liga vor Probleme stellen.“

Sommerneuzugang Elias Burger (vorne links) feierte als linker Außenverteidiger sein Debüt in Kilbs Startformation. Foto: Johann Handl

Trotzdem wäre mehr drinnen gewesen. „Von den Punkten her wäre es natürlich extrem cool gewesen, wenn wir zumindest eines der beiden Heimspiele gewonnen hätten“, verweist Trattner auf Retz und Gloggnitz. Die Defensive ließ sich praktisch nichts zu Schulden kommen. Das Hauptproblem lag im Toreschießen. „Wir müssen noch mehr Kaltschnäuzigkeit, mehr Effizienz entwickeln. Wir sind immer für ein Tor gut, aber wenn man gegen einen Topgegner spielt, muss man damit rechnen, dass man nicht zu Null spielt“, analysiert Vukovic. Trattner schlägt in dieselbe Kerbe: „Wir müssen lernen, den Sack zuzumachen, mehr Goalgetter-Mentalität an den Tag zu legen. Diese Chancen dürfen wir uns in den nächsten Wochen nicht nehmen lassen, weil es sonst schwer ist, Spiele zu gewinnen.“

Auf nach Langenrohr

Denn auf Kilb wartet schon der nächste harte Brocken: Am Sonntag um 11 Uhr ist Anpfiff in Langenrohr. Die Elf von Trainer August Baumühlner ist aktuell zwar mit null Punkten Schlusslicht, wurde vor der Saison aber als eines der Topteams gehandelt. „Langenrohr ist wieder ein Titelfavorit, der nicht so gestartet ist, wie man das erwartet hat. Das nimmt ihnen aber nichts an Qualität – sie sind eine sehr gute Mannschaft“, warnt Vukovic. „Aber wir werden sie stören – und wir kommen wie immer, damit wir punkten.“ Auch Trattner sieht Langenrohr, vor allem daheim, als Favorit. „Für uns heißt es wieder, extrem unangenehm zu sein und die Partie lange offen zu halten.“