Kilb: Starker Start mit zwei Punkten

Es war keine leichte Auslosung – und doch hat Kilb eine starken Start hingelegt, in den beiden ersten Partien jeweils einen Punkt geholt.

Zuerst der Auftakt am Freitagabend bei Aufsteiger Korneuburg. „Es war die erwartet schwierige Partie beim Aufsteiger auswärts, der Selbstbewusstsein und Euphorie hat. Und diese Mannschaft hat unglaubliche Qualität: Von der Qualität der Einzelspieler her glaube ich, dass es in der Landesliga keine bessere Mannschaft gibt“, blickt Kilbs Trainer Milan Vukovic zurück.

Kilb hatte mehrere starke Phasen, dazwischen aber auch welche mit vielen Fehlpässen. In der 60. Minute war Ex-Sport-Club-Stürmer Julian Küssler nicht zu halten – 1:0. Die „Küba Buam“ erkämpften sich aber den Ausgleich. Neuzugang Felix Bass stach als Joker, beförderte in der fünften Minute der Nachspielzeit einen Freistoß aus 25 Metern in die Maschen – 1:1.

Beide Tore vom ersten Heimspiel im Video:

Erstes Heimspiel gegen Retz

Am Montagabend baten die Kilber zum ersten Heimspiel – gegen Titelkandidat Retz. Und in der ersten Halbzeit „spielte“ Retz die Kilber phasenweise „schon her“, wie Vukovic sagt. Kilb versteckte sich aber nicht, war vor allem zu Beginn und gegen Ende der ersten Halbzeit gut, kam auch durch Florian Binder zu zwei guten Chancen.

Im zweiten Durchgang brachte Vukovic zuerst mit Patrick Springer und Marcel Schagerl und später mit Felix Bass frische Kräfte. Und die „Küba Buam“ zeigten gegen Jan Schulmeister und Co. auf. „Wir waren richtig gut – und das ist nicht zu unterschätzen gegen so einen Gegner, einen Titelfavoriten“, sagt Vukovic. Dennoch ging Retz durch ein Volley-Traumtor in Front, nur zwei Minuten später schloss Bass aber nach perfekter Vorarbeit von Schagerl und Terziu eiskalt ab – 1:1.

Kein ausgelassener Jubel, aber...

„Nach Korneuburg waren wir froh, dass wir noch einen Punkt geholt haben – in der Lage war nicht mehr drinnen. Aber nach dem Spiel gegen Retz bleibt ein bisschen ein bitterer Nachgeschmack. Ich bin mir sicher, wenn wir nicht dieses Eurogoal bekommen hätten, hätten wir gewonnen“, fällt Vukovics Fazit etwas zwiegespalten aus. „Rein mathematisch gesehen wäre es besser, wenn man einmal gewinnt und einmal verliert. Rein von den Punkten her haben wir wenig Grund, um ausgelassen zu jubeln, aber wenn man weiß, gegen welche zwei Vereine wir gespielt haben und wie wir uns präsentiert haben, kann man stolz sein“, sagt Vukovic und verweist auf die saisonübergreifend acht Pflichtspiele, die Kilb bereits ungeschlagen ist. „Wir haben wieder unsere Mentalität gezeigt, unsere physische Vorbereitung, unsere Klarheit in dem, was wir spielen wollen, und unsere Breite im Kader“, lobt Vukovic seine „Küba Buam“.

Zwei Spieler stachen heraus

Zwei Kilber haben zum Auftakt speziell aufgezeigt. Zum einen: Felix Bass. Der 19-jährige Sommerneuzugang wurde beide Male eingewechselt und erzielte beide Male den Ausgleich. „Der Junge hat von Beginn an seine Rolle verstanden. Und er arbeitet richtig hart“, erklärt Trainer Milan Vukovic, dass sich Bass mitten in der Entwicklung befinde. „Seine Offensivqualitäten sind unbestritten, sein Abschluss, seine Schusstechnik. Er hat diese Kaltschnäuzigkeit“, lobt Vukovic den früheren St. Pöltner Jungwolf. „Ich bin sehr zufrieden mit ihm bis jetzt.“

Felix Bass trägt seit dem Sommer das Kilber Dress – und traf nun bei beiden Remis. Foto: SCU Kilb, SCU Kilb

Ein zweiter Spieler, für den die ersten zwei Runden besondere waren, war Marcel Schagerl. Der 25-Jährige ist seit 2016 in Kilb, musste verletzungsbedingt zuletzt aber lange pausieren: Seine letzte Meisterschaftspartie hatte er vor beinahe eineinhalb Jahren, am 18. März 2022, gegen Retz absolviert. Nun wurde Schagerl in Korneuburg erstmals wieder eingewechselt – und er brachte zusammen mit den anderen vier Neuen viel frischen Wind. Am Montag daheim gegen Retz leitete Schagerl den 1:1-Ausgleich ein. „Er hat diese extreme Ausstrahlungskraft auf menschlicher Ebene, er reißt die Spieler mit, er ist ein Führungsspieler“, streut Vukovic dem Rückkehrer Rosen. „Es ist Wahnsinn: Er ist ab der ersten Minute da, als ob er schon 60 Minuten spielen würde – und das nach eineinhalb Jahren.“

Marcel Schagerl ist nach fast eineinhalb Jahren Pause zurückgekehrt. Foto: SCU Kilb

Am Freitag kommt Gloggnitz

Am kommenden Freitag wartet gleich das nächste Heimspiel im Waldstadion – und mit Gloggnitz kommt wieder ein Team aus dem zumindest erweiterten Favoritenkreis. „Ich erwarte eine extrem spielstarke Mannschaft – nicht anders als die ersten zwei Gegner mit einer sehr ähnlichen Spielweise und sehr hoher Qualität“, sagt Vukovic, der aber auf alle Fälle wieder anschreiben will: „Wir werden alles dafür geben, dass wir ungeschlagen bleiben, Gloggnitz knacken und vielleicht mehr holen als gegen Retz.“