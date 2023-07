Kilb: Trattner schlüpft in neue Rolle

Matthias Trattner ist zurück. Genau genommen war der frühere Coach des SCU Kilb zwar nie weg: Der bald 34-Jährige ist als „Vorstand Nachwuchs“ seit April 2021 für die gesamte Jugendarbeit des 1. Landesligisten verantwortlich. Nun kehrt Trattner, der die „Küba Buam“ von Sommer 2019 bis zum Hinrundenende der vergangenen Saison coachte, aber in den Erwachsenenbereich zurück: in der Doppelrolle als „Vorstand Sport & Nachwuchs“.

Der SCU hat damit den Vorstand adaptiert: Trattner hat die sportlichen Aufgaben von Dietmar Wieser übernommen. Wieser, der die vergangenen zweieinhalb Jahre die Funktion des Sport-Vorstands ausgeübt hat, konzentriert sich nun auf seine Aufgabe als „Vorstand Marketing & Sponsoring“.

„Ursprünglich war es nie geplant, dass ich im Vorstand eine sportliche Funktion ausübe. Da damals wenige Tage vor der Generalversammlung Thomas Hochauer sein Amt etwas überraschend niederlegte, habe ich mich bereit erklärt, interimistisch einzuspringen. Leider wurden daraus zwei Jahre, da es schwer war, einen entsprechenden Ersatz zu finden“, blickt Wieser zurück. „Nun ist es mir endlich geglückt, mit Matthias Trattner eine aus meiner Sicht deutlich geeignetere Person von der Nachfolge zu überzeugen. Ich selbst konnte nie die Zeit einbringen, die es dafür benötigt hätte“, schildert Wieser weiter.

„Ich fühle mich seit 30 Jahren mit diesem großartigen Verein sehr eng verbunden“

Für Trattner war der Schritt wohlüberlegt, er hatte sich mehrere Wochen Bedenkzeit genommen. „Ich fühle mich seit 30 Jahren mit diesem großartigen Verein sehr eng verbunden und bin stolz darauf, die Gelegenheit zu erhalten, zukünftig den sportlichen Bereich des SCU Kilb in verantwortlicher Position gestalten zu dürfen“, sagt Trattner zu seiner neuen Funktion und erklärt seine Beweggründe: „Bereits während meiner Trainertätigkeit habe ich wahrgenommen, dass in diesem Bereich in der Vergangenheit eine kleine Lücke entstanden ist, die unbedingt gefüllt werden musste, damit der Verein die sportliche Entwicklung in allen Bereichen vorantreiben kann. Als Sport-Vorstand möchte ich natürlich die Voraussetzungen dafür schaffen, dass der SCU auch in Zukunft erfolgreich den 'Kilber Weg' bestreiten kann und das komplette Potenzial im Verein abgerufen wird“, sagt Trattner, der sich insbesondere bei seinen Vorstandskollegen Thomas Mauß, Dietmar Wieser und Leopold Sandler für deren Vertrauen bedankt. „Ich freue mich unheimlich mit dem gesamten Betreuer- und Spielerstab an unseren gemeinsamen Zielen und an den aktuellen Themen und Herausforderungen zu arbeiten.“

Konkret sollen bei Trattner „alle Fäden zusammenlaufen“, was den sportlichen Bereich betrifft, wie er erklärt. Hinzukommt das operative Geschäft ähnlich eines Sportlichen Leiters – genauso wie Transfertätigkeiten, der Übergang vom Nachwuchs- in den Erwachsenenbereich sowie die strategische Planung mit langfristigen Zielen, um den SCU Kilb als „attraktivste Anlaufstelle zwischen St. Pölten und Amstetten“ zu etablieren, wie Trattner erläutert.

Apropos Transfers: Da ist jener von Felix Bass von den SKN St. Pölten Juniors nach Kilb nun unter Dach und Fach. Der offensive Linksfuß soll helfen, die Lücke von Jan Koppensteiner zu füllen.

„Küba Buam“ bereits in der gemeinsamen Vorbereitung

Was die Vorbereitung betrifft, stehen Trainer Milan Vukovic und die „Küba Buam“ seit Montag dieser Woche wieder gemeinsam am Rasen. Am Dienstag (nach Redaktionsschluss) wartete das Testspiel beim Wiener Sportclub. Diese Woche bestreiten die Kilber am Wochenende ein internes Trainingsmatch, ehe sie am Dienstag kommender Woche den 2. Landesligisten Lilienfeld empfangen.