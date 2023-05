Kilb: Zuerst nach Rohrbach, dann zum Sechs-Punkte-Spiel

Kampf um den Ligaverbleib: Für den SCU Kilb hat die entscheidende Phase begonnen, um sich in den letzten Runden so weit wie möglich vom Tabellenende zu entfernen – auch wenn noch nicht feststeht, wie viele Absteiger es in der 1. Landesliga geben wird.

Noch ist die Rote Laterne zwar im Waldstadion, nach dem jüngsten 1:1 daheim gegen die SKN St. Pölten Juniors ist es aber weiterhin ein mehr als knappes Rennen im Tabellenkeller: Mannersdorf hat in Waidhofen/Thaya remisiert und damit gleich viele Zähler am Konto wie Kilb. Spratzern folgt nach der 0:2-Niederlage in Ardagger mit nur einem Punkt mehr.

Gegen die Jungwölfe war es unterm Strich ein gerechtes Remis: Die Gäste gingen nach einem schnellen Angriff früh in Führung, Kilb erspielte sich aber schon im ersten Durchgang einige Chancen – durch Florian Binder, Jan Koppensteiner und Nico Skriwan. „Unser größtes Problem war, dass wir extrem viele Zweikämpfe, die wir sonst gewinnen, verloren haben“, analysiert Kilbs Trainer Milan Vukovic die erste Hälfte.

Umstellung in der Pause zeigte Wirkung

In der Pause stellte Vukovic dann von einer Dreier- auf eine Viererkette um: Pascal Hackl, zuvor mit Günter Gravogl und Julian Falkensteiner ganz hinten, musste aus taktischen Gründen raus, Laurenz Fahrnberger rückte nach hinten in die Innenverteidigung, Michael Ehribauer nach rechts hinten. Davor agierten dann Skriwan und Simon Staudinger als Sechser. Staudinger gab dabei sein Debüt nach zwei verletzungsbedingt verpassten Partien. „Simon hat uns geholfen, wieder mehr Zweikämpfe zu gewinnen. Das war wichtig. Er hat Schwung hineingebracht“, lobt Vukovic den Mittelfeldspieler.

Nach der Pause nahmen die „Küba Buam“ das Heft in die Hand, Binder und Koppensteiner klopften mit guten Schüssen schon an, ehe Koppensteiner nach einem Versuch von Patrick Springer im Nachschuss traf – 1:1-Unentschieden. „Den Punkt muss man nehmen. Und er geht in Ordnung“, meint Vukovic.

Mit dem Remis im Rücken geht's am Mittwoch, zur vorgezogenen letzten Runde, nach Rohrbach. Am Sonntag sind die Kilber dann zum Sechs-Punkte-Spiel in Spratzern zu Gast. „Das sind natürlich zwei gute Gegner. Rohrbach kann befreit aufspielen, sie sind spielerisch gut. Und Spratzern hat sich enorm verstärkt“, weiß Vukovic, dass die anstehenden Hürden durchaus hoch sind.

Zumal die Personalsituation etwas angespannt ist im Waldstadion. Angreifer Philipp Plank fehlte gegen die SKN Juniors wegen einer Mittelohrentzündung und ist damit zumindest auch am Mittwoch fraglich. Skriwan lief vergangenen Freitag auf, obwohl er krank war. Springer und Staudinger konnten zwar spielen, müssen nach ihren verletzungsbedingten Pausen aber erst wieder zu 100 Prozent fit werden. Und Stürmer Jan Koppensteiner kämpft mit muskulären Problemen, die man hofft, mit Physiotherapie und Massage in den Griff zu bekommen. „Wir müssen schauen, dass alle fit sind“, hofft Vukovic darauf, so gut wie möglich aus dem Vollen schöpfen zu können.