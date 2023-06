Kilb: Zwischen Abstiegskampf und Entwicklung

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle: So lässt sich die abgeschlossene Saison für den SCU Kilb zusammenfassen.

Im Herbst waren gute und weniger gute Leistungen dabei, schmerzhaft war aber vor allem, dass Kilb bis zur zehnten Runde auf den ersten Sieg warten musste – gegen die SKN St. Pölten Juniors. Es folgte der wichtige Heimsieg gegen Spratzern. Weil's bei den zwei „Dreiern“ blieb, lukrierte der SCU im Herbst unterm Strich aber nur zehn Punkte und überwinterte damit in akuter Abstiegsgefahr auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das Hauptproblem: nur elf erzielte Tore in 14 Partien.

Das Trainerduo Matthias Trattner/Rudolf Buchinger zog die Reißleine und trat mit Ende der Hinrunde zurück. Noch im November präsentierte der SCU den früheren Amstetten-Goalgetter und SKU-Amateure-Coach Milan Vukovic als neuen Trainer, Martin Luger wurde zu seinem „Co“. Auf dem Spielersektor holten die Kilber Flügelspieler Florian Binder und Stürmer Maximilian Kerschner.

Die Vorbereitung lief dann vielversprechend, vor allem torreich – etwa mit dem 7:2 gegen Ybbs oder dem 2:0 gegen Wieselburg. Und tatsächlich begann das Frühjahr perfekt: mit einem 2:0 über den späteren Vizemeister Kottingbrunn. Dann ließen die Punkte allerdings wieder auf sich warten: Es folgten die beiden Niederlagen gegen Ortmann und Haitzendorf, das Remis gegen Schrems und die Pleiten in Waidhofen und gegen Ardagger.

0:2 in Waidhofen als Schlüsselspiel

„Für mich war das Schlüsselspiel in Waidhofen. Das 0:2 war die schlechteste Vorstellung inklusive Vorbereitung“, blickt Vukovic auf das Frühjahr zurück. „Da habe ich gesagt: So, es reicht.“ Trainer und Mannschaft sprachen sich aus. Und Kilb fing sich. Das 1:2 gegen Ardagger war schon ein Achtungserfolg, ehe der SCU gegen Langenrohr endlich wieder jubeln konnte (1:0). Für Vukovic „ein positiver Knackpunkt“: „Langenrohr war für mich in dieser Phase die beste Mannschaft. Wir haben gezeigt, wie wir gegen so einen Gegner gewinnen können.“

Dann folgte zwar wieder eine Niederlage, das 2:5 bei Gloggnitz, danach setzten die „Küba Buam“ aber zur Aufholjagd an, remisierten gegen die SKN Juniors und gewannen dann alle fünf ausstehenden Spiele, vier davon zu Null: zuerst die beiden Sechs-Punkte-Partien gegen Spratzern und Mannersdorf, dann gegen Rohrbach, Retz und Zwettl. Damit sicherte sich Kilb mit Rang zehn nicht nur souverän den Klassenerhalt, sondern kürte sich zum fünftbesten Frühjahrsteam – mit 23 Zählern nur vier weniger als Meister Ardagger/Viehdorf.

Wie schon bei Trattner/Buchinger zuvor stand und steht für Vukovic die langfristige Entwicklung im Mittelpunkt. Im Frühjahr war das weitere zentrale Ziel zwar die kurzfristige Rettung, Vukovic betont aber, dass die beiden Ziele „nahe beieinander liegen“: „Wenn du das kurzfristige Ziel erreichst, bewirkst du auch eine langfristige Entwicklung.“ Das junge Team habe sich durch den Abstiegskampf im mentalen Bereich „extrem entwickelt“, sagt Vukovic: „Ich bin mir sicher, dass das langfristig in den Köpfen bleibt.“ Zusammen mit der Entwicklung in der Arbeit gegen wie mit dem Ball sowie mit der Fitness sei Kilb nun „ein unglaublich unangenehmer Gegner“, sagt Vukovic. Klar sei für den Coach aber auch, dass die Entwicklung noch längst nicht abgeschlossen ist: „Wir haben das Fundament, aber wir wollen ein Dach. Jetzt kommt einmal der Rohbau.“