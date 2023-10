Kilber Glanzleistung in Wiener Neustadt

Es hatte schon etwas von David gegen Goliath. Auf der einen Seite Kilb, eine der jüngsten Mannschaften der Liga, bis kurz zuvor noch Tabellenvorletzter, auf der anderen Seite der SC Fortuna Wiener Neustadt, der Tabellendritte, mit viel 2.-Liga- und Regionalliga-Erfahrung, und vor der Saison von den Landesliga-Trainern als Titelkandidat eingestuft.

Aber keine Chance für Goliath: Kilb verpasste den Neustädtern eine 4:0-Klatsche. Und das war kein Zufallsprodukt. „Wir haben sie im Vorfeld analysiert – der Gegner hat uns nicht überrascht“, sagt SCU-Trainer Milan Vukovic. Der Plan war: Wiener Neustadt kommen zu lassen, und zwar weiter, als es Kilb bei anderen Teams tut – sonst attackieren die „Küba Buam“ deutlich früher. Die Kilber machten das Zentrum dicht und warteten auf Balleroberungen auf der Seite, um dann ihre Schnelligkeit auszunutzen. „Wir haben absolut bewusst dem Gegner ein bisschen das Spiel überlassen. Das darf man nicht falsch verstehen: Wir sind nicht hingefahren, um nur zu verteidigen. Aber wenn wir probiert hätten, so zu spielen wie zum Beispiel gegen Haitzendorf, hätten wir verloren“, erklärt Vukovic.

Kilb mit dem Chancenplus

So hatten die Neustädter zwar deutlich mehr Ballbesitz, Kilb ließ aber lange nichts zu und hatte obendrein mehr Chancen. Gleich in der ersten Viertelstunde hatte Kilb drei gute Möglichkeiten durch Manuel Hoppi, Eron Terziu und Julian Falkensteiner.

Und in der Schlussviertelstunde schlugen die Kilber dann zu. Zuerst bringt Patrick Springer nach Vorarbeit von Nico Skriwan und Lochpass von Florian Binder seinen SCU in Front. Vier Minuten später zieht Terziu aus 18 Metern ab – 0:2. Dann lässt Terziu den Ball mit der Brust prallen und Felix Bass chippt die Kugel aus 30 Metern über den Neustädter Keeper Dominik Hemmelmayer. Und dann macht Terziu nach Zuspiel von Bass den Triumph perfekt – 0:4. Wiener Neustadt hatte nur zwei Topchancen dazwischen: ein Schuss und ein Freistoß des eingewechselten Marco Meitz.

Lob von Vukovic an das Team: „Hut ab an alle“

Vukovic gratulierte seinem Team: „Hut ab an alle: In meinen Augen war es ein verdienter Sieg. Wir waren viel schärfer, viel mehr ergebnisorientiert.“ Kilb hat damit den dritten Sieg in Folge gefeiert und ist die Tabelle weiter nach oben geklettert, liegt jetzt auf einem einstelligen Rang. „Wir haben in der letzten Rückrunde fünf Siege in Folge geschafft. Das ist sehr schwierig in so einer ausgeglichenen Liga. Jetzt haben wir drei – das ist schon super“, sagt Vukovic. Aber: „Wir denken schon nicht mehr an Neustadt – davon können wir uns nichts kaufen. Wir denken an das nächste Spiel und die Entwicklung.“

Da steht das Mostviertel-Duell am Freitagabend daheim gegen Aufsteiger St. Peter/Au am Programm. Für Vukovic ein „unangenehmer Gegner“, der viele Parallelen zum jüngsten Meister Ardagger/Viehdorf aufweise. „Ich erwarte eine sehr zusammengeschweißte und laufstarke Truppe, die an Ardagger erinnert. Sie haben mehr Spielanteile als Ardagger und sind defensiv nicht so sattelfest, aber sie haben eine sehr ähnliche Spielweise. Es wird ein offener Schlagabtausch, eine intensive Partie“, blickt Vukovic voraus.

Personelle Fragezeichen

Vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger St. Peter/Au gibt es beim SCU Kilb noch etwas personelle Ungewissheit. Kapitän Marcel Zuser musste beim jüngsten 4:0-Erfolg in Wiener Neustadt (mehr dazu im Artikel oben) schon in der 26. Minute vom Feld. Der Grund: Ein Stich in der Wade. „Es sind muskuläre Probleme auf der Seite, wo er die Achillessehnenverletzung hatte“, erklärt Trainer Milan Vukovic. Ob Zuser am Freitag spielen kann, werde sich erst herausstellen, sagt Vukovic.

Besser sind die Aussichten bei Manuel Hoppi. Der Flügelspieler erlitt in Wiener Neustadt einen Schlag im Wadenbereich und musste nach gut einer Stunde runter. Vukovic geht aber davon aus, dass Hoppi gegen St. Peter auflaufen kann.

Positiv sind die Aussichten auch bei Außenverteidiger Michael Ehribauer: In Wiener Neustadt knickte ihm zum wiederholten Mal der Knöchel weg, nach 75 Minuten war deshalb Schluss am vergangenen Wochenende. Kommenden Freitag sollte Ehribauer aber wieder fit sein, erklärt Vukovic.

Noch etwas dauern wird es voraussichtlich bei Zentrumsakteur Marcel Schagerl: Nach langer verletzungsbedingter Pause konnte Schagerl in den ersten fünf Runden zum Einsatz kommen, laboriert nun aber an Knieproblemen. „Es ist eine Überbelastung, keine neue Verletzung. Wir haben nun einen Plan entwickelt, um die Muskulatur in dem Bereich zu verstärken – jetzt schon und speziell dann über den Winter“, erklärt Vukovic.

Ebenfalls noch angeschlagen ist Reservespieler Jan Kozisnik, der ein möglicher Ersatz auf der Sechserposition ist: Nachdem sich Kozisnik in der Vorbereitung eine Bänderverletzung im Ellbogen zugezogen hatte, macht ihm nun ein Schlag auf den Oberschenkel zu schaffen.