Kilber in englischer Woche gefordert

Kilb muss wieder mit dem letzten Tabellenplatz vorliebnehmen. Denn mit der 2:5-Niederlage in Gloggnitz (mehr dazu im Artikel unten) konnte das Team der Stunde Spratzern mit einem Sieg gegen Waidhofen die Kilber wieder überholen. Auf dem vorletzten Rang liegt nun Mannersdorf, punktegleich mit Kilb, aber mit dem gewonnenen direkten Duell im Herbst.

Sechs Runden haben die „Küba Buam“ noch Zeit, um sich in rettende Tabellengefilde zu begeben, wobei noch nicht klar ist, wie viele Absteiger es geben wird. „Es sind noch 18 Punkte. Das ist sehr viel. Ich sage, dass noch alles möglich ist“, erklärt Trainer Milan Vukovic.

Gleich die Hälfte der ausständigen sechs Partien wartet nun innerhalb von zehn Tagen: Am kommenden Freitag gastieren die SKN St. Pölten Juniors im Waldstadion, am Mittwoch darauf, am Abend vor Christi Himmelfahrt, geht's für die Kilber ins Gölsental zu Rohrbach/St. Veit und am Sonntag darauf, am 21. Mai, steht das direkte Duell bei Spratzern an.

„Sind eine der fittesten Mannschaften der Liga“

Die englische Woche wird den Kilbern viel abverlangen, Vukovic hebt aber die Kondition seines Teams hervor: „Es wird auf jeden Fall eine Belastung und der Kampfmannschaftskader ist nicht unbedingt sehr breit. Auf der anderen Seite sind wir eine der fittesten Mannschaften der Liga. Bei uns wird es nicht an der Fitness scheitern.“

Am Montag stand die Analyse der Gloggnitz-Partie am Programm. Ärgerlich an der Pleite waren vor allem das erste Gegentor nach einer Ecke und das zweite durch einen Weitschuss. „Es ist eine junge Mannschaft und es ist eine schwierige Situation mit der Abstiegssituation. Das ist belastend für den Kopf und ich glaube, dass deshalb viele Fehler passieren“, will Vukovic im mentalen Bereich arbeiten. Nach Spratzern wartet das nächste direkte Duell daheim gegen Mannersdorf. „Das sind hintereinander vier Spiele, da ist bei allen alles möglich. Es werden viele Faktoren entscheiden. Vor allem müssen wir psychisch stark sein und klar im Kopf bleiben und die Taktik, unseren Plan zu spielen, umsetzen, wie wir es zum Beispiel gegen Langenrohr (1:0-Sieg; Anm.) gemacht haben“, blickt Vukovic voraus.

Und für die Mission, so viele Punkte wie möglich zu holen, stehen Vukovic bis auf die Langzeitverletzten wieder alle „Küba Buam“ zur Verfügung: Günter Gravogl hat seine Gelb-Sperre abgesessen, Simon Staudinger ist nach seinen muskulären Problemen im Oberschenkel am Montag wieder ins Training eingestiegen und Patrick Springer kann nach seiner Risswunde, die er sich im Training zugezogen hatte, wieder voll durchstarten.

Vor den St. Pöltner Jungwölfen, die am Freitag zu Gast sein werden, ist Vukovic jedenfalls gewarnt: „Es wartet auf uns sicher eine der quirligsten und beweglichsten Mannschaften der Liga mit einer sehr guten Spielkultur. Gegen diese Mannschaften muss man mit allen Mitteln kämpfen – und das werden wir machen“, betont Vukovic. „Wir müssen sicher darauf schauen, dass wir ihnen nicht zu viele offene Räume lassen. Gleichzeitig werden wir selbst alles dafür machen, dass wir selbst aktiv sind und das Spiel machen.“