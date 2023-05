Kilber jubeln über zweiten Frühjahrssieg

Der Bann ist gebrochen: Kilb ist am vergangenen Freitag mit einem 1:0 über Langenrohr endlich auf die Siegerstraße zurückgekehrt – und hat mit den wichtigen drei Punkten die Rote Laterne wieder abgegeben. Mit einem Punkt mehr am Konto als Spratzern liegt der SCU auf dem vorletzten Rang – auf Tuchfühlung mit Mannersdorf, Haitzendorf und Co.

Ausschlaggebend für den zweiten Sieg der Rückrunde war eine starke Leistung gegen das Topteam Langenrohr. Auch wenn die Gäste die beste Chance in Hälfte eins hatten, war Kilb die gefährlichere Mannschaft, hörte nicht auf, sich in den Langenrohrer Sechzehner zu tanken, nur das letzte Zuspiel wollte noch nicht klappen. Im zweiten Durchgang bestimmten die „Küba Buam“ ebenfalls das Spielgeschehen und eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff ist der Jubel im Waldstadion riesengroß: Günter Gravogl bringt den Ball zur Mitte und Philipp Plank trifft im Rutschen zum 1:0.

Vukovic: „Der Sieg bedeutet uns viel als Mannschaft“

Der „Dreier“ ist eine Genugtuung für Trainer Milan Vukovic und sein Team. „Der Sieg bedeutet uns viel als Mannschaft“, sagt Vukovic. „Wir haben enorm gearbeitet und extrem viel investiert in den letzten Wochen. Wir haben von Woche zu Woche solide Leistungen, zum Teil sogar sehr gute Leistungen, gezeigt, uns aber nicht belohnt“, verweist Vukovic auf die bitteren Pleiten etwa gegen Ortmann/Oed-Waldegg, Haitzendorf oder zuletzt Ardagger/Viehdorf. Dabei seien es immer Kleinigkeiten gewesen, die Kilb die Punkte kosteten, gegen Langenrohr hätten es die Kilber nun aber geschafft, diese Kleinigkeiten zu ihren Gunsten zu drehen, wie Vukovic analysiert. Das 1:0 war dann sinnbildlich. „Das war genau das, was uns in den letzten Wochen gefehlt hat: der letzte Biss, alles zu machen, um ein Tor zu schießen. Jetzt ist uns das gelungen – und wir haben viel investiert dafür.“

Bemerkenswert ist dabei, dass Kilb mit Langenrohr das nächste Topteam der Liga geschlagen hat – nach dem Auftaktsieg gegen Kottingbrunn. Zusammen mit den anderen starken Vorstellungen, etwa dem knappen 1:2 gegen Ardagger, zeigt sich Vukovic sehr zuversichtlich: „Ich denke, wir haben bewiesen, dass wir in der Lage sind, jeden zu schlagen in der Liga.“

Angesprochen auf die Tabelle schüttelt Vukovic aber den Kopf: „Mir ist die Tabelle absolut egal bis zu den letzten drei, vier Runden. Ich lasse mich davon nicht beeinflussen, ich will einen freien Kopf haben.“ Und schließlich müsse seine Mannschaft unabhängig von der Rangliste alles geben. „Alles andere, als das Maximum holen zu wollen, wäre die falsche Einstellung. Die Tabelle ist egal“, sagt Vukovic. Und: „Wir spielen so, dass wir gewinnen. Etwas anderes interessiert mich nicht.“