Kilber Klassenerhalt zum Greifen nah

„Forza SCU, Forza SCU“ tönt es durchs Waldstadion, das am Freitagabend rot leuchtet von den Bengalischen Feuern. Der SCU Kilb hat, wie sein Fanklub „Kurve 3233“, viel zu feiern: Kilb hat den direkten Konkurrenten Mannersdorf mit einem 5:0 nach Hause geschickt und damit nach dem 1:0 in Spratzern den zweiten wichtigen Sieg in Folge eingefahren.

Zehner Jan Koppensteiner (links) war wieder einer der besten Kilber am Platz, drückte ständig nach vorn und hielt mit seinen Mittelfeldkollegen das Zentrum dicht. Trainer Milan Vukovic hatte das Team extra darauf eingestellt, Mannersdorf im Zentrum anzupressen. Foto: Michael Bouda

Kurzzusammenfassung: Kilb erkämpft sich gegen Mannersdorf einen Traumstart. Maximilian Kerschner klopft mit einem Lattenschuss an und dank Simon Staudinger und Kerschner führt Kilb nach gut zehn Minuten schon 2:0. Dann bekommt Mannersdorf bis zur Pause noch etwas Oberwasser, gleich nach dem Seitenwechsel stellt Philipp Plank mit dem 3:0 aber endgültig die Weichen auf Sieg. Patrick Springer besorgt dann das 4:0 und ein Mannersdorfer Rückpass ins eigene Tor – den Kilbs Gabriel Kerschbaummeier mit starkem Pressing erzwingt – bedeutet den 5:0-Endstand. „Es war ein verdienter Sieg aus meiner Sicht“, resümiert Trainer Milan Vukovic.

Gabriel Kerschbaummeier (links) war einer von fünf Spielern, die Trainer Milan Vukovic gegen Mannersdorf einwechselte. „Um wegen Rohrbach am Mittwoch die Müdigkeit zu teilen“, sagt Vukovic. Kerschbaummeier war entscheidend am 5:0 beteiligt. Foto: Michael Bouda

Mit dem 5:0 ist der ersehnte Klassenerhalt zum Greifen nah für Kilb. Voraussichtlich werden zwei Teams absteigen: Nun ist fix, dass aus der Regionalliga Ost Scheiblingkirchen und Wiener Neustadt runterkommen, jeweils einen Aufsteiger gibt es aus den beiden 2. Landesligen. Da der Meister aufsteigt und die 1. Landesliga auf 16 Vereine aufgestockt werden soll, müssen zwei Teams Niederösterreichs höchste Spielklasse nach unten verlassen.

Besseres direktes Duell mit Spratzern und Mannersdorf

Kilb hat den somit rettenden drittletzten Platz am Freitagabend abgesichert. Der Vorletzte Spratzern hat am Samstag bei Gloggnitz 1:1 gespielt, womit Kilb drei Zähler mehr auf dem Konto und zudem im direkten Duell die Nase vorn hat. Kilb reicht damit ein Sieg, um fix vor Spratzern zu landen. Gegenüber Schlusslicht Mannersdorf, das schon fünf Punkte zurückliegt, reicht Kilb ein Zähler.

Und die „Küba Buam“ haben dabei mit drei Partien noch eine mehr zu spielen als die beiden Verfolger: Am Mittwoch wartet der Nachtrag in Rohrbach. „Der Sieg war ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wir können mit zwei Siegen im Gepäck und einer breiten Brust nach Rohrbach fahren und eine Vorentscheidung herbeiführen“, war auch SCU-Sport-Vorstand Dietmar Wieser sichtlich erleichtert.

Trainer Milan Vukovic ist in Anbetracht des Aufwärtstrends seines Teams zuversichtlich: „Wir haben aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt und in drei davon kein Gegentor bekommen. Wir sind gefestigt in einigen Abläufen und wollen den Schwung mitnehmen.“

Zuerst nach Rohrbach,dann nach Retz

Vor der SG Rohrbach/St. Veit – aktuell Tabellenzehnter mit 31 Punkten – ist Vukovic gewarnt, er weiß aber, dass sein Team alles geben wird: „Rohrbach war jetzt spielfrei. Und als sie gegen uns gespielt hätten, hatten sie drei Gesperrte und zwei Verletzte. Das hat Schrems genutzt, jetzt sind wieder alle zurück. Aber wir nehmen den Kampf an“, sagt Vukovic. „Rohrbach ist eine sehr gute Mannschaft, spielen ähnlich wie wir.“

Am Samstag wartet mit Retz das nächste Auswärtsspiel, ehe am 9. Juni zu Hause im Waldstadion das Saisonfinale gegen Titelkandidat Zwettl steigt. Vukovic will noch nicht zu weit nach vorn blicken, die Marschroute ist aber auch gegen Retz klar: „Gegen Retz ist es ähnlich wie gegen Rohrbach. Sie sind eine spielstarke Mannschaft mit sehr talentierten Spielern, sie sind sehr gefährlich. Aber wir haben auch sehr gefährliche Leute. Wir wollen einen Kampf und spielen auf Sieg.“

Jubel im Bengalenfeuer. Die „Küba Buam“ bedankten sich am Freitag bei den Fans für die Unterstützung. Maximilian Kerschner (vorn), Patrick Springer (rechts daneben),Pilipp Plank (oranges Shirt) und Simon Staudinger (links daneben) trafen beim 5:0-Sieg. Foto: Michael Bouda