Kilber Konstanz gefragt

Bevor am kommenden Freitag die Generalprobe in Rabenstein ansteht, hat sich der SCU Kilb im vorletzten Test mit Frenkie Schinkels und seinen Spratzernern gemessen.

Die Partie zusammengefasst: Licht und Schatten. „Wir können viel von dem Test mitnehmen – er war sehr lehrreich“, sagt SCU-Trainer Milan Vukovic. „Es waren sehr viele schlechte Sachen dabei, sehr viele Fehler, aber auch sehr viele gute Sachen.“ Gut aus Kilber Sicht waren vor allem die ersten 20 Minuten. Einstudierte Eckballvariante, Manuel Hoppi flankt dann zur Mitte, Eron Terziu verfehlt die Kugel noch knapp, Simon Staudinger kann aber netzen – 1:0 nach vier Minuten. Und die „Küba Buam“ erarbeiten sich danach eine Vielzahl an Chancen durch Terziu, Hoppi, Maximilan Kerschner und Co.

Dann reißt bei Kilb aber der Faden. Dass Spratzern zweimal Rot sehen müsste, tut nichts zur Sache. Die Kilber machen etliche Fehler und sichern hinten nicht in gewohnter Weise ab. Das rächt sich dann bei einem Ballverlust im Mittelfeld, den die Gäste nutzen, zwei Pässe und Predrag Radic steht alleine vor Keeper Simon Neudhart – 1:1.

Im zweiten Durchgang lief's dann zwar wieder besser für die Kilber – inklusive einiger guter Möglichkeiten. Es blieb aber dabei.

In Rabenstein erhofft sich Vukovic nun eine „gute Leistung“: „Dass ich 20 Jungs um zehn Plätze kämpfen sehe. Und eine Reaktion auf die Leistung gegen Spratzern und dass wir Schwung in die Meisterschaft mitnehmen.“ Los geht's in der Liga am 11. August bei Aufsteiger Korneuburg, ehe am 14. August Retz zu Gast ist im Waldstadion.