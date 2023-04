Kilbs Coach Vukovic ein Spiel gesperrt

Werbung

Zwei Gelb-Rote Ausschlüsse innerhalb von nur 50 Sekunden: Es war definitiv eine heiße Schlussphase beim 1:1 zwischen Schrems und Kilb.

Der Reihe nach. Es ist die 88. Minute: Bei einer weiten Flanke nach vorn eilt der Schremser Schlussmann Alexander Ruso heraus, Kilbs Jan Koppensteiner läuft von der Seite auf ihn zu, um ihm den Ball abzunehmen, die beiden stoßen zusammen und Koppensteiner sieht vom Unparteiischen Markus Winkler Gelb-Rot dafür – in der 24. Minute war er wegen Kritik schon verwarnt worden.

Das wollte Kilbs Trainer Milan Vukovic nicht so hinnehmen, sprach den Schiri an und sah innerhalb von wenigen Sekunden zweimal den gelben und damit dann auch den roten Karton. Sowohl Koppensteiner als auch Vukovic sind für die nächste Partie, das Auswärtsspiel in Waidhofen/Thaya, damit gesperrt: Koppensteiner muss zuschauen, Vukovic darf nicht an der Seitenlinie stehen.

Man muss schon gewisse Emotionen verstehen. Wenn nicht, können wir gleich daheim bleiben und auf der Playstation spielen. Milan Vukovic

„Dass Jan und ich gesperrt sind, ist eine Frechheit“, äußert Vukovic seinen Unmut. Erstens habe Koppensteiner die Gelb-Rote Karte nicht verdient. „Koppensteiner hatte eine 15 Zentimeter lange blutige Wunde von den Stollen des Gegners“, sagt Vukovic. Zweitens habe sich Vukovic nur wegen der Gelb-Roten Karte erkundigt: „Ich habe gar nichts Beleidigendes gesagt, kein Schimpfwort. Ich habe nur nach dem Grund gefragt: Wie kann man Gelb-Rot geben, wenn man mit dem Rücken zur Situation steht?“, kritisiert Vukovic. „Es war eine ganz normale Frage, ich suche ganz normale Kommunikation.“ Er sei schon manchmal laut, sagt Vukovic, aber nicht der Typ, der „einen Zirkus aufführt“: „Man muss schon gewisse Emotionen verstehen. Wenn nicht, können wir gleich daheim bleiben und auf der Playstation spielen.“

Übrigens hatte Co-Trainer Martin Luger drei Minuten vor der Situation ebenfalls für Kritik Gelb gesehen.

Keine Sperre in der 2. Klasse Yspertal

Vukovic darf beim zweiten Gastspiel im Waldviertel in Folge nun jedenfalls nicht in der Coachingzone sein. Detail am Rande: Für den 2.-Klasse-Yspertal-Klub Ferschnitz – der Verein seines Heimatorts, für den er seit dem Winter aufläuft, wenn es sich zeitlich ausgeht – ist Vukovic nicht gesperrt, wie NÖFV-Geschäftsführer Heimo Zechmeister erklärt.