Kilbs Trainer Vukovic: „0:4 ist ein Massaker“

Er sei schon „echt lange“ im Fußballgeschäft und habe einiges erlebt – ob als Spieler oder Trainer –, so etwas aber noch nicht. „0:4 ist ein Massaker, muss ich sagen“, zeigte sich Kilbs Trainer Milan Vukovic nach der Heimpleite gegen Haitzendorf enttäuscht.

Der Grund für die Enttäuschung: Kilb spielte eigentlich nicht schlecht, hatte von Beginn an die Oberhand und spielte sich eine Vielzahl an Chancen heraus. So scheiterten beispielsweise Maximilian Kerschner und Florian Binder jeweils einmal und Jan Koppensteiner gar zweimal am Aluminium. Hinzukamen Top-Kopfballchancen von Kerschner und Koppensteiner. Fatal waren dann aber die Eigenfehler, die Haitzendorf eiskalt ausnutzte.

Verlorene Zweikämpfe und Unstimmigkeiten

Vier verlorene Zweikämpfe in Folge bedeuteten das 0:1, ein Missverständnis zwischen Günter Gravogl und Keeper Simon Neudhart das 0:2, eine Uneinigkeit zwischen Nico Skriwan und Julian Falkensteiner das 0:3 und wieder zwei entscheidende Zweikämpfe, die die Kilber verloren, das 0:4.

„Wir haben unglaubliche individuelle Fehler gemacht. In allen Partien mit mir als Trainer – Vorbereitung und Liga – haben wir zusammen nicht so viele Eigenfehler gemacht wie jetzt“, sagt Vukovic. Und er wolle auch nicht zu jenen Trainern gehören, die ein 0:4 schön reden, dass man verloren habe, obwohl man besser gewesen sei: „Wenn du 0:4 verlierst, warst du, egal wie viele Chancen du hattest, niemals besser. Haitzendorf war einfach an dem Tag bereit, mehr zu geben als wir“, vermisste Vukovic den letzten Biss bei seinem Team.

Nicht zu offensiv laut Vukovic

Die Frage, ob Kilb gegen die konterstarken Haitzendorfer zu offensiv agiert hat, verneint Vukovic und verweist auf die verlorenen Zweikämpfe und Kommunikationsfehler. „Wir haben jeden knappen Zweikampf verloren.“

Vukovic will aber nicht nur Kritik üben. „Gut war, wie wir gegen einen defensiv agierenden Gegner gespielt haben“, verweist er auf die Vielzahl an Chancen. „Wir werden sehr viel arbeiten. Es waren einige Sachen gut: Die werden wir festigen. Und die Sachen, die nicht gut waren, werden wir abstellen“, kündigt Vukovic an.