Kilbs Vukovic: „Müssen mental mehr arbeiten“

So groß die Ambitionen vor dem Rückrundenstart waren, so groß ist jetzt die Enttäuschung: Das oberste Ziel in Kilb war, so schnell wie möglich die Weichen für den Ligaerhalt zu stellen, so schnell wie möglich von hinten wegzukommen. Genau dort befindet sich der SCU nun aber – auf dem letzten Tabellenplatz.

Das Mostviertel-Derby gegen Ardagger/Viehdorf am Samstag war sinnbildlich dafür, warum es im Waldstadion nicht nach Plan läuft. Kilb bot niemand Geringerem als dem Tabellenführer die Stirn, glich gegen die beste Defensive der 1. Landesliga sogar aus, stand wegen des unnötigen ersten Gegentreffers, eines Traumschusses der Gäste und vergebener Chancen dann aber wieder mit leeren Händen da. Noch dazu hatte es unter der Woche schon eine bittere 0:2-Pleite beim direkten Konkurrenten Waidhofen/Thaya gesetzt.

„Keine systematischen, keine fachlichen Fehler“

„Wir sind keine Mannschaft, die keinen Zugriff auf das Spiel hat und dann verliert, sondern eine Mannschaft, die jedem Gegner Paroli bietet, bisher sogar oft besser war“, analysiert Kilbs Trainer Milan Vukovic. Er sehe dabei auch „keine systematischen, keine fachlichen Fehler“, vielmehr seien es kleine Unstimmigkeiten, kleine Unsicherheiten, die dem SCU dann zum Verhängnis werden. Beispielsweise das 1:0 für Ardagger: Kilb gab einen Torschuss ab, dann hinderte aber niemand Gästekeeper Moritz Herbst an einem blitzschnellen Ausschuss, Kilb war noch weit aufgerückt, die Verteidigung zudem zu weit auseinander – und der schnelle Alexander Weinstabl konnte, nur wenige Sekunden nach der Kilber Chance, auf 0:1 stellen.

„Kilb war sehr kampfkräftig, muss ich sagen“, meinte Ardaggers Sportlicher Leiter, Wolfgang Riesenhuber. Ardaggers Trainer Michael Unterberger schlug in dieselbe Kerbe: „Kilb hat einen absoluten Fight abgeliefert – man kann ihnen nur alles Gute wünschen für die nächsten Wochen.“

Vukovic betont, dass diese Probleme nicht einfach mit speziellen Übungen im Training abzustellen seien. „Wir werden weiter konsequent trainieren, wie bisher schon. Aber wir müssen mental mehr arbeiten diese Woche. Ich sehe mehr ein mentales Problem als ein fachliches“, führt er dazu weiter aus.

Drei angeschlagene Akteure

Am Freitag wartet nun das schwere Heimspiel gegen Langenrohr. Drei Spieler sind dafür fraglich: Michael Ehribauer musste gegen Ardagger mit einer Verletzung im Handgelenk ausgetauscht werden. „Wir hoffen, dass nichts gebrochen ist“, sagt Vukovic. Simon Staudinger, am Samstag einer der stärksten Kilber, hat eine Verhärtung an der Oberschenkelrückseite und Stürmer Jan Koppensteiner kämpft mit muskulären Problemen.

Vukovic bläst dennoch zum Angriff: „Wir werden den Gegner daheim so viel unter Druck setzen wie möglich.“ Mit einem Sieg könnte Kilb den Vorletzten Spratzern überholen. Vukovic: „Ich kann versprechen, dass jeder Gegner gegen uns leiden muss, dass jeder Gegner gegen uns alles geben muss. Dass wir uns aufgeben, wird nie passieren. Ich kann versprechen, dass die Mannschaft weiterkämpft und alles gibt.“