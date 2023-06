Rapid und Familientag: SCU Kilb feiert 70 Jahre

70 Jahre! Der SCU Kilb begeht heuer sein Jubiläum und feiert sein 70-jähriges Bestehen kommende Woche gleich an zwei Tagen.

Zuerst wartet am Freitag, 30. Juni, das sportliche Highlight: Das Team des SCU Kilb empfängt im Waldstadion den SK Rapid Wien. Anpfiff gegen den Rekordmeister ist um 18.30 Uhr, Einlass ist bereits um 17 Uhr, damit die Fans des SK Rapid Wien auch schon die Ankunft der Spieler mit dem Mannschaftsbus hautnah miterleben können. Zudem gibt es ein großes Rahmenprogramm: Autogrammstunde im Anschluss an das Spiel, Fotos und Interviews mit den Spielern, Tombola, Riesen-Darts am Trainingsplatz, Rapid-Fanshop mit den neuesten Fanartikeln sowie eine Pausenshow.

Nach dem Rapid-Spektakel am Freitag steigt dann am Sonntag, 2. Juli, bei freiem Eintritt der große Familientag mit Jubiläumsfestzelt mit Getränken und warmen Speisen. Beginn ist um 9.30 Uhr mit der Feldmesse, gefolgt vom Festakt um 10.30 Uhr und Bieranstich um 11.30 Uhr. Um 14 Uhr wartet das Legendenspiel zwischen „Paul Scharner and Friends“ und Spielern früherer SCU-Meistermannschaften. Für die musikalische Umrahmung sorgen der Musikverein Kilb und „Die Dorfzigeuner“. Zudem warten ab 11.30 Uhr unter anderem Fußball-Darts, Riesenwuzzler, Kletterturm, Airtrack und ein „Playground“ der Sportunion.