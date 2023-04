Rapid zu Gast im Kilber Waldstadion

Werbung

Blau-Gelb gegen Grün-Weiß! Am 30. Juni wartet im Waldstadion ein wahrer Fußballkracher: Der SCU Kilb empfängt den SK Rapid Wien.

Das Match gegen den Rekordmeister ist das sportliche Highlight der Jubiläumsfeierlichkeiten: Fast auf den Tag genau vor 70 Jahren, am 17. April 1953, wurde der SCU Kilb als Sektion der Union Kilb gegründet. Und das Jubiläum wird ordentlich gefeiert: sowohl am Freitag, 30. Juni, als auch am Sonntag, 2. Juli.

Am Freitag wartet gleich das Freundschaftsspiel gegen die Hütteldorfer, die in Bestbesetzung antreten werden – schließlich wird drei Wochen später das erste Pflichtspiel der neuen Saison anstehen. Die Freude bei Sport-Vorstand Dietmar Wieser ist groß: „Wir haben es geschafft, im Zuge unseres 70-Jahr-Jubiläums Rapid zu uns zu holen.“

Die Partie sei für den Verein „in mehrfacher Hinsicht eine spannende Geschichte“, wie Wieser weiter ausführt. Erstens sei es ein sportliches Highlight für die Mannschaft und den Verein, gegen eines der besten Teams Österreichs zu spielen. Zweitens werde es eine Rekordkulisse im Kilber Waldstadion sein. Und drittens könne sich der SCU Kilb mit dem Fußballfest von seiner besten Seite zeigen.

Kilbs Kapitän Simon Neudhart „voller Euphorie“

Kilbs Kapitän und Torhüter Simon Neudhart fiebert dem Freundschaftsspiel schon entgegen: „Ich bin da voller Freude und Euphorie, dass ich endlich gegen Rapid spielen darf. Als Fußballer in Österreich ist es eine Ehre, gegen den geschichtsträchtigsten Fußballklub in Österreich zu spielen.“ Für Neudhart ist es zudem als Fan der Hütteldorfer ein besonderes Match: „Durch meinen Papa bin ich ‚Rapidler‘ geworden. Ich war früher oft im Stadion. Ladislav Maier und Helge Payer: Das war damals meine Zeit. Umso schöner ist es, dass ich jetzt nach Jahrzehnten gegen Rapid spielen kann.“ Anpfiff ist am 30. Juni um 18.30 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr.

Während sich am Freitag alles um das Rapid-Spiel drehen wird, wird der Sonntag dann zum Festtag. Feldmesse und Frühschoppen stehen ebenso am Programm wie der offizielle Festakt mit geladenen Gästen. Am Nachmittag gibt‘s Spiel und Spaß für die ganze Familie. Um 14 Uhr wird‘s zudem einen weiteren Fußballleckerbissen geben: Die Kilber Meistermannschaften von 1999/2000 und von 2011/12 werden sich jeweils eine Halbzeit mit „Paul Scharner and Friends“ messen. Während der ganzen Feier locken Festzeltbetrieb mit Verpflegung und Livemusik.