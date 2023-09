SCU Kilb: Nach zweitem Sieg wartet Wr. Neustadt

Kilb hatte auf den Befreiungsschlag gehofft. Kilb hat den Befreiungsschlag geschafft: Mit dem 2:1-Sieg am Freitag gegen Haitzendorf haben die „Küba Buam“ gleich nach dem ersten Erfolg über Scheibling' nachgelegt und damit sechs Zähler aus den jüngsten beiden Runden geholt – doppelt so viele wie in den sechs Partien davor.

„Der Sieg bedeutet punktemäßig viel für uns“, zeigte sich Trainer Milan Vukovic sehr zufrieden – aber auch nicht überrascht. „Mit allem Respekt und Bodenständigkeit: Ich bin nach den sechs Spielen mit drei X und drei Punkten nicht in Panik verfallen – ich habe gewusst, dass wir es drehen.“ In der Tabelle machten die Kilber dadurch einen Sprung nach vorn: vom vorletzten Rang auf Platz zehn. Wobei zwischen Rang 15 und drei nur acht Zähler liegen.

Vukovic: „Wir wollen jedem Gegner Paroli bieten“

Das interessiert Vukovic aber nicht weiter: „Die Tabelle werden wir nach 24 Runden beurteilen, nicht jetzt. Wir wollen jedem Gegner Paroli bieten – so wie wir das gegen Haitzendorf gemacht haben und so wie wir das nun gegen einen Titelaspiranten tun wollen“, blickt Vukovic schon in Richtung des Auswärtsspiels am Freitag beim SC Fortuna Wiener Neustadt.

Zuerst aber noch zum jüngsten Erfolg. Kilb hatte nach wie vor mit Erkrankungen zu kämpfen, Torhüter Simon Neudhart etwa konnte die ganze Woche davor nicht trainieren. Dennoch konnte Vukovic dieselbe Startelf wie gegen Scheibling' aufs Feld schicken. Kilb erarbeitete sich von Beginn an Vorteile, war aggressiver, spielte sich öfter in die Gefahrenzone. Kilb kamen auch zwei Haitzendorfer Ausfälle entgegen: Torhüter Michael Kerschbaumer und Angreifer Florian Schuh. Nach nur fünf Minuten brachte der stark aufspielende Florian Binder Kilb in Führung – nach Vorarbeit von Manuel Hoppi und Eron Terziu. Die Haitzendorfer nutzten dann ein Kilber Missverständnis, um auszugleichen. Kurz vor der Pause brachte Terziu nach Pass von Binder seine Kilber aber wieder in Front. Und dabei blieb's – trotz einer Vielzahl an Kilber Chancen und auch guten Haitzendorfer Möglichkeiten im zweiten Durchgang. „Er war hart erarbeitet, aber es war wieder ein verdienter Sieg“, lobt Vukovic das Team.

„Wir werden ihre Schwächen finden“

Jenes Team, das sich nun auch beim mit früheren Profis bespickten SC Fortuna Wiener Neustadt beweisen will. „Wir fahren nicht als Touristen hin“, stellt Vukovic klar. „Der Gegner ist natürlich ein anderes Kaliber mit Max Sax, Marco Meitz oder Bernhard Janeczek“, verweist Vukovic auf die 2.-Liga- und Regionalliga-Erfahrung in den Reihen der Neustädter. „Aber ich habe sie mir schon zweimal angeschaut. Wir werden ihre Schwäche finden.“ Und mit den zwei Siegen im Rücken könnten die „Küba Buam“ nun auch etwas befreiter aufspielen, wie Vukovic weiter ausführt: „Es ist sehr gut, dass wir jetzt in dieser Position sind, dass wir nach den sechs Punkten zuletzt nicht mit dem Messer am Genick spielen. Aber wir werden trotzdem weiter mutig nach vorn spielen.“ Vukovic sollten dafür alle Kilber zur Verfügung stehen.