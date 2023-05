Plank wechselt von Kilb nach Purgstall

Fünf Runden vor Schluss ist der erste Wechsel bei Kilb offiziell: Offensivspieler Philipp Plank (27) wird das Waldstadion verlassen und bei seinem Heimatverein SVg Purgstall in der 2. Landesliga West andocken. Das haben die Purgstaller am Samstagabend bekanntgegeben. „Mit Philipp Plank konnte ein Spieler geholt werden, der in der Offensive neue Impulse setzen soll. Philipp kehrt somit zu seinem Stammverein zurück und passt damit perfekt zur Vereinsphilosophie. Die SVg konnte in den guten Vorgesprächen die Verpflichtung eines Spielers, welcher in Purgstall bis zu seinem 14. Lebensjahr im Nachwuchs tätig war, nun endgültig fixieren“, erklärt Purgstalls Obmann Gerhard Buchegger. „Wir freuen uns über eine gute Zusammenarbeit mit Philipp und natürlich auch auf das eine oder andere Tor, das er für Purgstall erzie-len wird“, fährt der Obmann fort.

Plank war im Sommer 2019 nach Kilb gekommen, wechselte dann ein Jahr später nach Ybbs und kehrte vor knapp eineinhalb Jahren nach Kilb zurück. Der aktuelle Wechsel hatte sich schon im Winter angebahnt, wie Kilbs Trainer Milan Vukovic erklärt: „Er will auch wegen der Fahrtzeit kürzertreten – er wohnt in Purgstall.“ Ersatz gibt es noch keinen, wie Vukovic schildert: „Da müssen wir jetzt schauen. Noch gibt es nichts Fixes zu vermelden, aber wir sind da natürlich nicht inaktiv. Wir wollen uns in jeder Reihe verstärken, aber noch gibt es nichts Konkretes.“