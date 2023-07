Verjüngtes Kilb will noch mehr

Ein erneuertes, ein verjüngtes Kilb wird in die neue Saison gehen. Der SCU hat dabei auf die Abgänge reagiert, ist aber noch weitergegangen. Die Übertrittszeit im Waldstadion im Detail.

Vier Stützen weg. Kilb musste handeln, denn vor allem der Abgang von vier Stützen wog schwer. Stürmer Jan Koppensteiner versucht sein Glück bei Amstetten, Flügelspieler Philipp Plank ist nach Purgstall heimgekehrt, der linke Außenverteidiger Günter Gravogl ist mit Lilienfeld ebenfalls wieder bei seinem Heimatverein und Innenverteidiger bzw. Sechser Laurenz Fahrnberger will bei den SKN Juniors durchstarten. Hinzu kamen die Wechsel von Lukas Herbst und Marcel Schiller, die immer wieder zu Kurzeinsätzen gekommen waren.

Junge mit viel Potenzial. Eine Antwort auf die Abgänge ist ganz im Sinn des „Kilber Wegs“: junge Spieler aus der Umgebung mit viel Potenzial zu holen. Der defensiv universal einsetzbare Elias Burger, 21, von Hofstetten soll Gravogl ersetzen. „Viele Vereine wollten ihn haben, wir haben den Kampf gewonnen“, freut sich Trainer Milan Vukovic. In der Innenverteidigung soll der 20-jährige Marc Vorderbrunner kicken. „Er ist für sein Alter ein sehr erfahrener und ein sehr gut ausgebildeter Spieler“, lobt Vukovic den früheren Purgstaller. Rechts wie links in der Viererkette oder als Sechser kann Kilian Tod (Jahrgang 2004) auflaufen. Und der 19-jährige Linksfuß Felix Bass ist ein Perspektivspieler für die Offensive, hat in der vergangenen Reservemeisterschaft der 1. Landesliga 15 Mal getroffen. „Er hat enormes Potenzial, eine unglaubliche Schusstechnik“, sagt Vukovic. Zudem hat der SCU Harald Pfrendl, 21, und Moritz Brandhofer (Jahrgang 2002) zurück ins Waldstadion gelotst.

Marc Vorderbrunner Foto: J.Wickenschnabel

Elias Burger Foto: SCU Kilb

Die heißesten Eisen. Zwei Kilber Neuzugänge stechen heraus: Manuel Hoppi, 22, vom Kremser SC gekommen, und der frühere Spratzerner Eron Terziu, 19. „Von Manuel Hoppi und Eron Terziu erwarten wir uns am meisten. Und sie zeigen schon im Training, was sie können“, erzählt Vukovic. Hoppi soll Plank als offensiver Mittelfeldspieler nachfolgen. „Es sind sehr große Fußstapfen, aber er ist ein sehr schneller, sehr intelligenter Spieler, der extrem viel arbeitet“, sagt Vukovic. An vorderster Front soll Terziu agieren – anstelle von Koppensteiner. „Das sind natürlich auch Riesenfußstapfen, aber er (Terziu; Anm.) hat enormes Potenzial, er ist ein Unterschiedsspieler. Er ist ein Typ an der Grenze zur Genialität“, streut Vukovic seinem neuen Stürmer Rosen.

Zwei am Weg zurück. Außerdem hat Vukovic zwei „Küba Buam“, die zuletzt verletzt waren, wieder zur Verfügung: die beiden Sechser Marcel Zuser und Marcel Schagerl.

Fazit. Kilb musste ob der Abgänge der vier wichtigen Spieler handeln, hat dabei aber nicht nur die Lücken gefüllt, sondern sich gleich noch breiter aufgestellt. Vukovic ist zuversichtlich. „Wir sind noch jünger geworden, als wir es schon waren, aber ich hatte gleich das Gefühl, dass jetzt noch mehr Dynamik in der Mannschaft ist, noch mehr Willigkeit zum Lernen.“ Gleichzeitig sei durch die Transfers die Konkurrenz erhöht. „Es ist ein Zwei- bis Dreikampf um die einzelnen Positionen – das ist sehr gesund“, sagt Vukovic. Angesprochen auf das Ziel, erklärt Vukovic: „Wir haben das Potenzial, Großes zu machen.“ Und: „Ich will, dass wir besser sind als letzte Saison, dass wir uns weiterentwickeln. Ich will einen Schritt nach vorn sehen“, sagt Vukovic und führt weiter aus: „Ich will, dass Vereine, die nach Kilb kommen, ungern nach Kilb kommen, weil es wehtut, gegen uns zu spielen – natürlich mit Respekt vorm Gegner und mit sportlich fairen Mitteln. Ich will, dass unsere Handschrift zu sehen ist.“ Die Tabelle hat für Vukovic dabei nur bedingt Bedeutung, schließlich könne auch eine schlechte Mannschaft ganz gut dastehen, solange andere Mannschaften schlechter waren. Wünschenswert wäre dennoch ein einstelliger Tabellenplatz, sagt Vukovic.