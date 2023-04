Ardagger: Alleine ganz oben

Ardagger war schon zuvor Tabellenführer, allerdings punktegleich mit Zwettl. Seit vergangenem Samstag liegt Ardagger nun alleine an der Spitze der 1. Landesliga: dank des 2:1-Siegs in Kilb, einen Tag nach der 0:3-Niederlage Zwettls gegen Kottingbrunn.

Dabei trat Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber die Reise zum Mostviertel-Derby „mit ein bisschen Zittern“ an: „Aus zweierlei Gründen: erstens, weil Kilb Qualität dazubekommen hat, und zweitens, weil die Spieler nach dem Zwettl-Kottingbrunn-Spiel natürlich schon auf die Tabelle geschaut haben.“

Von Übermut aber keine Spur. Ardagger zog sein Spiel in Kilb so durch, wie man es vom defensiv stärksten Team der Liga gewohnt ist: Hinten stand die SG stabil – auch wenn Kilb doch immer wieder durchkam – und nach vorn hin blieb sie immer gefährlich, vor allem mit schnellen Bällen in die Spitze. So glänzte auch Alexander Weinstabl mit dem 1:0 nach einem weiten Ausschuss von Keeper Moritz Herbst. Kilb glich infolge eines Standards aus, Gabriel Spreitzer machte mit einem Hammerschuss aus über 20 Metern aber alles klar. „Uns hat sicher auch die Ersatzbank den Sieg gerettet“, hebt Riesenhuber die eingewechselten David Kandutsch, Jonas Killinger, Lukas Kiehberger und Robert Schmerleib hervor.

„Zwei ganz heiße Fights“ stehen bevor

Der Blick auf die Rangliste freut Riesenhuber natürlich. Aber: „Die Tabellensituation ist nur eine Momentaufnahme. Ich hätte gegen Kilb auch ein X genommen – jetzt wird es gegen Gloggnitz und Langenrohr extrem eng.“ Ardagger ist nämlich kommenden Freitag wie Montag daheim im Einsatz: zuerst gegen den Tabellendritten Gloggnitz, dann der Nachtrag gegen die fünftplatzierten Langenrohrer. Ardaggers Trainer Michael Unterberger wird seine Mannschaft darauf einstellen: „Ich weiß, dass wir am Ende der Woche gut vorbereitet sein werden. Es sind zwei extrem starke Gegner, es werden sicher zwei ganz heiße Fights.“

Unterberger sollte aus dem Vollen schöpfen können, allerdings sind Alexander Weinstabl, Kapitän Richard Aigner und David Kandutsch gefährdet, gesperrt zu werden: Alle drei haben vier Gelbe Karten auf ihrem Konto.