Ardagger/Viehdorf bejubelt den Meistertitel

Über 1.100 Besucherinnen und Besucher: Ardagger stand Kopf am Mittwochabend vergangener Woche, denn mit einem Sieg über die SG Rohrbach/St. Veit konnte sich die SG Ardagger/Viehdorf zum Meister der 1. Landesliga küren.

Und es war wahrlich ein Meisterstück: Die beste Defensive der Liga wurde ihrem Ruf auch in der letzten Partie der Saison gerecht, ließ kaum etwas zu. Gleichzeitig spielten die Offensivakteure einmal mehr ihre Schnelligkeit aus: Alexander Weinstabl sorgte mit seinem Tor nach nur fünf Minuten für den perfekten Start, Martin Grubhofer erhöhte noch in Hälfte eins und Gabriel Spreitzer machte in der Schlussphase den Triumph perfekt. „Emotion pur! Mehr kann ich nicht sagen. Meister wird man nicht jeden Tag - es ist etwas Besonderes. Es ist einfach Ekstase pur!“, jubelte Kapitän Richard Aigner, der wegen einer Schulterverletzung nur die letzte halbe Stunde gespielt hatte. „Ich bin so stolz“, sagte Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber nach dem Abpfiff.

Ardaggers Toptorschütze Alexander Weinstabl (rechts) erzielte im Finale früh das 1:0. Foto: Anton Kovacs, Anton Kovacs

Die Traumsaison

Mit 60 Punkten hat sich Ardagger/Viehdorf den Titel gesichert, drei Zähler vor Kottingbrunn. Dabei waren die Vorzeichen nicht rosig gewesen: Gleich im ersten Spiel gegen Haitzendorf zogen sich Thomas Steindl und Thomas Klaus einen Kreuzbandriss zu. Ansonsten blieb Ardagger aber weitgehend von Verletzungen verschont und legte mit 33 Punkten in der Hinrunde den Grundstein – Herbstmeister! Über den Winter blieb das Team unverändert und im Frühjahr kamen dann noch einmal 27 Zähler dazu. Unterm Strich ging Ardagger in 28 Runden nur viermal als Verlierer vom Platz. Mit nur 17 Gegentreffern war kein anderes Team hinten so stabil.

Innenverteidiger Franz Kaltenbrunner (rechts) ist Teil der stärksten Viererkette des Landes. Foto: Michael Bouda

„Als Schulnote wäre das eine Eins plus mit Sternchen“, sagt Riesenhuber. Trainer Michael Unterberger sieht mehrere Bausteine für den Erfolg. Zuallererst: „Die kontinuierliche Arbeit und die absolute Einstellung der Spieler vom Training bis zum Spieltag“, erklärt der Meistertrainer, der Ardagger bereits sieben Saisonen coacht. Unterberger hebt aber auch den „Umgang miteinander“, die „positive Einstellung“ und das „Zwischenmenschliche“ hervor. „Am Platz selbst war es so wie schon in den letzten Jahren, dass wir defensiv sehr, sehr gut stehen. In den letzten Jahren haben wir zusätzlich die Ballphasen verbessert und erhöht“, analysiert Unterberger. „Wir haben gezeigt, dass wir mit der physischen Komponente und der Qualität am Ball Spiele gewinnen können.“

Abenteuer Regionalliga

Mit dem Meistertitel kickt Ardagger/Viehdorf kommende Saison in der Regionalliga Ost – Österreichs dritthöchste Spielklasse. Dort warten dann etwa der Wiener Sport-Club, Traiskirchen oder Krems. „Es ist jedem bewusst, dass das keine einfache Aufgabe wird, aber wir nehmen die Herausforderung an“, blickt Unterberger voraus. Und für das Abenteuer gibt es auch schon die erste personelle Erneuerung: Unterberger wird zukünftig von Marjan Gamsjäger als Co-Trainer unterstützt. Der 29-jährige Stürmer kam vor einem Jahr nach Ardagger. „Er passt wie die Faust aufs Aug'“, freut sich Riesenhuber über das Engagement. „Wir werden auch einige Downs haben. Da braucht man nicht nur fußballerische Qualität, sondern auch zwischenmenschlich super Leute.“ Genauso sieht es Unterberger, der neben dem Zwischenmenschlichen Gamsjäger als „absoluten Fachmann“ hervorhebt.

Marjan Gamsjäger (links) wird Coach Michael Unterberger als Co-Trainer unterstützen. Foto: NÖN, Anton Kovacs

Was die Mannschaft betrifft, ist „jeder im Boot“, wie Riesenhuber erklärt. Nur Zweiertorhüter Benedikt Tober wird die Spielgemeinschaft verlassen. Ardagger ist deshalb auf Nachfolgersuche. Zusätzlich soll es Verstärkung für die Offensive und eventuell auch für's Mittelfeld geben, kündigt Riesenhuber an: „Wir haben jeden Tag Gespräche. Noch haben wir aber nichts in Aussicht.“

Medaillenübergabe: Vizeortschef Josef Frühwirth, Bürgermeister Johannes Pressl, Gruppenobmann Franz Ambichl und Martin Grubhofer (von links). Foto: Anton Kovacs, Anton Kovacs

Geschafft! Markus Hagler, Thomas Brachner, Richard Aigner, Michael Unterberger und Wolfgang Riesenhuber (v. l.). (links), Anton Kovacs (rechts) Foto: Michael Bouda