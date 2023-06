Ardagger vor finalem Schritt in Regionalliga

Es ist angerichtet! Die SG Ardagger/Viehdorf kann sich beim Heimspiel am Mittwochabend gegen die SG Rohrbach/St. Veit aus eigener Kraft zum Meister krönen. Maximal ein Punkt trennt die Elf von Trainer Michael Unterberger vom Aufstieg in die Regionalliga. Wenn Verfolger Kottingbrunn am Freitag in Waidhofen/Thaya nicht gewinnt, wäre Ardagger auch bei einer Niederlage gegen die Gölsentaler Meister.

So weit will es Ardagger natürlich nicht kommen lassen. „Darauf, dass Kottingbrunn nicht gewinnt, dürfen wir uns nicht verlassen. Wir wollen am Mittwoch den finalen Step machen“, betont Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber und fügt hinzu: „Die Vorfreude ist natürlich riesengroß auf das Spiel.“

Eine „g'mahde Wiese“ sei das Finale vor heimischem Publikum freilich nicht. Der Druck sei groß und Rohrbach ein guter Gegner. „Wir brauchen einen Punkt, aber auf ein Unentschieden zu spielen, ist immer schwierig. Deshalb wollen wir gewinnen“, erklärt Riesenhuber.

„Wie wir es in Ardagger immer gemacht haben“

Und es könne immer etwas passieren. „Wie man in Deutschland oder beim GAK und BW Linz gesehen hat“, verweist Riesenhuber darauf, wie knapp das Titelrennen ist. Wichtig sei, genauso zu spielen „wie in den letzten 27 Spielen. Wir brauchen nichts neu erfinden“: „Wie wir es in Ardagger immer gemacht haben: Auf dem Boden bleiben, Leistung bringen und dann feiern. Das haben wir die letzten 23 Jahre schon so gemacht und damit sind wir gut gefahren.“

Mut macht der Unterberger-Elf jedenfalls der starke Auftritt im Spitzenduell in Zwettl. Nach fünf Minuten stand es dank Kapitän Richard Aigner und Gabriel Spreitzer schon 2:0 für Ardagger. Spreitzer erhöhte auf 3:0 und Martin Grubhofer stellte noch in der ersten Hälfte den 4:0-Endstand her. „Ein Pauschallob an die ganze Mannschaft“, sagt Riesenhuber. „Wir haben von Beginn an das Heft in die Hand genommen – es war wirklich eine tolle Leistung von uns.“

Mit dem Sieg hat Ardagger nun schon eine Hand am Meisterteller. Riesenhuber: „Wir haben die Tür ein wenig aufgestoßen. Und jetzt schauen wir, dass wir den letzten Schritt machen.“