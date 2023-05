Bittere Pille für Ardagger

Nach zwei sieglosen Runden hat es Ardagger/Viehdorf am Freitag daheim gegen Spratzern wieder geschafft: Drei Punkte schnappte sich die Elf von Trainer Michael Unterberger mit einem 2:0 gegen die im Frühjahr äußerst starken Spratzerner. Mit dem vollen Erfolg bleibt die Spielgemeinschaft zudem an Zwettl dran, ist nach Verlustpunkten sogar Tabellenführer. Die zwei Tore erzielten Ferdinand Unterbuchschachner nach einem perfekten Chip von Martin Grubhofer sowie Grubhofer selbst nach Vorarbeit von Marjan Gamsjäger.

„Wir haben endlich wieder einen Sieg gefeiert“, sagt Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber, „allerdings leider mit einem fahlen Beigeschmack mit den zwei Verletzten. Und das genau vor der wichtigen Woche mit den Spielen gegen Kottingbrunn und Mannersdorf.“ Denn Außenverteidiger Franz Kaltenbrunner musste nach gut 20 Minuten mit muskulären Problemen ausgewechselt werden und für Lukas Kiehberger ging es nach einem harten Einsteigen der Spratzerner mit Knöchel- und Knieverletzung ins Krankenhaus. Zudem hat David Kandutsch zuletzt wegen einer Angina gefehlt.

„Am besten natürlich drei Punkte“

Alle drei sind damit zumindest für das Spitzenduell in Kottingbrunn am Mittwoch sehr fraglich. „Schade, dass das genau in dieser Woche sein muss, wo wir unter der Woche gegen Kottingbrunn spielen - bis zum Wochenende sollte es sich zumindest für David Kandutsch ausgehen“, sagt Riesenhuber. „Aber man muss es so annehmen und wir werden nach Kottingbrunn fahren und schauen, dass wir etwas mitnehmen. Am besten natürlich drei Punkte, aber es ist kein Wunschkonzert und Kottingbrunn ist sehr gut drauf“, gibt Riesenhuber zu bedenken. Aber: „Top wäre zumindest ein Unentschieden, damit wir sie auf Distanz halten.“ Gleichzeitig wird unter der Woche das Topduell zwischen Zwettl und Gloggnitz über die Bühne gehen. „Es ist eine richtungsweisende Woche“, sagt Riesenhuber.

Am Sonntag wartet auf Ardagger dann Mannersdorf. „Auch das ist ein sehr schweres Spiel“, betont Riesenhuber. Zumal Trainer Michael Unterberger mit den möglichen Ausfällen voraussichtlich auf Spieler aus der KM II zurückgreifen muss, was allerdings für das zweite Team nicht ideal ist, das in der 2. Klasse Yspertal ebenfalls um den Titel mitspielt. „So schön es ist, dass beide Mannschaften vor dabei sind, so sehr ist es eine Tüftelei jede Woche“, sagt Riesenhuber. „Aber wir werden das meistern.“