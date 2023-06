Ein historischer Erfolg für Ardagger

DIE ANFANGSZEIT Ein 1:1-Unentschieden: Damit hat alles begonnen. Im August 1955 absolvierte der SCU Ardagger mit dem Spiel gegen Union Waidhofen/Ybbs seine erste Meisterschaftspartie – in der 2. Klasse Ybbstal. Die erste Saison schloss Ardagger dann mit neun Punkten auf Rang acht der Neunerliga ab.

Damals kickte der SCU noch im berüchtigten „Gelsenstadion“. „Wir hatten keinen Strom, nur ein Dieselaggregat für das Flutlicht. Es gab keine Wasserleitung, keine Duschen, sondern nur einen Brunnen: Einer hat schöpfen müssen, und die anderen haben sich mit den Händen waschen müssen“, erinnert sich das heutige Vorstandsmitglied Hannes Neuhauser, der die Geschichte des SCU Ardagger wie seine Westentasche kennt.

Hannes Neuhauser ist seit 1990 beim SCU und war unter anderem Sektionsleiter. Foto: SG ArdaggerViehdorf

DER ERSTE AUFSTIEG Zeitsprung nach vorn: 20 Jahre später, in der Saison 1975/76, weiterhin im „Gelsenstadion“, konnte Ardagger den ersten Aufstieg bejubeln: Mit 39 Punkten, fünf vor Oed/Zeillern und sieben vor Grein, kürte sich der SCU zum Meister der 2. Klasse Ybbstal und stieg damit in die 1. Klasse West auf.

Und es war ein Durchmarsch: Gleich in der darauf folgenden Saison eroberte Ardagger fünf Zähler vor Grein wieder den Titel und kickte damit in der Unterliga West, wo dann gleich der Vizemeistertitel hinter Blindenmarkt folgte.

NEUER SPORTPLATZ Ereignisreich waren die 80er-Jahre. Am 6. und 7. August stand die feierliche Eröffnung des neuen Sportplatzes am Programm – mit einem Freundschaftsspiel gegen Admira Wacker, das die Südstädter 14:0 gewannen. Nach dem Abstieg aus der Unterliga ging's wieder in die 1. Klasse, wo Ardagger aber 1984/85 wieder den Meistertitel feierte.

Toptalent. Ardaggers Thomas Bübl (links, 1993 gegen Amstetten) schaffte den Sprung ins U16-Nationalteam. Foto: Anton Kovacs

LETZTER OBERLIGA-MEISTER Nach der Saison 1989/90 wartete wieder die 1. Klasse. Ardagger gelang aber sofort der Wiederaufstieg in die Unterliga West – und in dieser Tonart ging es in den 90ern weiter. Die Saison 1994/95 schloss der SCU als Zweiter ab – und stieg über die Relegation in die Oberliga West auf. 1995 wurde dann auch gleich die Tribüne überdacht.

In der Oberliga West feierte Ardagger dann 1996 den Meistertitel. „Wir waren der letzte Meister in der Oberliga, bevor sie aufgelassen wurde“, erzählt Neuhauser.

Heute Sportlicher Leiter, 1996 gegen Amstetten am Platz: Wolfgang Riesenhuber (rechts). Foto: Anton Kovacs

START IN DIE LANDESLIGA-ÄRA In der Saison 1997/98, zu diesem Zeitpunkt waren Haupt- und Trainingsplatz schon mit einer automatischen Bewässerungsanlage ausgestattet, wurde Ardagger dann gleich Vizemeister in der 2. Landesliga West hinter Gablitz. 1999/2000 war es dann so weit: Ardagger kürte sich mit zehn Punkten Vorsprung auf Oed/Zeillern zum Meister und sollte ab da über zwei Jahrzehnte in der 1. Landesliga kicken.

Ab 2004 waren dann auch Abendspiele möglich: Das Hauptspielfeld erhielt eine Flutlichtanlage. Dabei wurde es sportlich in der Saison 2004/05 richtig brenzlig. „Da haben wir Glück gehabt, dass Würmla nicht aus der Regionalliga abgestiegen ist – deshalb sind wir oben geblieben“, erinnert sich Neuhauser.

ÖFB-CUP GEGEN DORNBIRN Ardagger hat in der Landesliga aber auch vorne mitgemischt. Die beste Platzierung war jeweils der vierte Platz in der Saison 2012/13 und vergangenes Jahr gewesen. 2013 sprang dabei – weil es zu wenige NÖ-Teams gab – sogar der ÖFB-Cup heraus. Da hatte Ardagger im Juli gegen Dornbirn erst in der Verlängerung mit 2:3 das Nachsehen. Auch in baulicher Hinsicht gab's 20012/13 einen Erfolg: Das Kabinengebäude wurde neu gebaut, Kantine und Nebengebäude wurden umgebaut.

In der Saison 2022/23 setzte sich die SG Ardagger/Viehdorf im Titelkampf neben Kottingbrunn auch gegen den SC Zwettl durch. Auch vor zehn Jahren standen sich die Most- und die Waldviertler gegenüber. Diese historische Aufnahme zeigt das damalige SCU-Team vor der Partie gegen Zwettl. Und damals waren schon drei Akteure der aktuellen Meistermannschaft mit dabei: Kapitän Richard Aigner, Jakob Köstler und Franz Kaltenbrunner. Im Bild: Lukas Jetzinger, Lukas Kloibhofer, Florian Winninger, Markus Weinberger, Franz Kaltenbrunner, Richard Aigner, Jakob Köstler, Petr Krivanek, Bernhard Luger und der damalige Kapitän Alois Gschossmann (v.l.). Foto: Anton Kovacs

ZUSAMMEN IN DIE ZUKUNFT Mit der Saison 2022/23 wartete der nächste Meilenstein: Der SCU Ardagger und der USV Viehdorf schlossen sich zur Spielgemeinschaft Ardagger/Viehdorf zusammen. Und prompt feierte man den größten Erfolg in der Vereinsgeschichte: Mit dem 3:0-Sieg am 7. Juni gegen die SG Rohrbach/St. Veit krönte sich die SG Ardagger/Viehdorf vor über 1.100 Fans zum Meister der 1. Landesliga und bejubelte damit den Aufstieg in die dritthöchste Spielklasse, in die Regionalliga Ost.