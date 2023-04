Eine Leistung, auf der Ardagger weiter aufbauen kann

Werbung

Der Platz an der 1.-Landesliga-Sonne gehört wieder der SG Ardagger/Viehdorf. Mit dem 3:0-Sieg über Waidhofen hat die Elf von Trainer Michael Unterberger die Niederlage Zwettls in Langenrohr perfekt ausgenutzt und sich wieder an die Tabellenspitze gesetzt.

„Wir nehmen die Tabellenführung natürlich sehr gerne an“, sagt Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber. „Aber wir schauen auf uns, nicht auf die anderen – weil wir unsere eigene Leistung beeinflussen können, alles andere nicht. Und die Leistung gegen Waidhofen war sehr, sehr gut.“

Ardagger spielte vergangenen Freitag vor allem eine fulminante erste Hälfte. Für Riesenhuber vermutlich die „beste erste Halbzeit in der ganzen bisherigen Rückrunde“. Unterberger hatte dafür umgestellt: Erstmals begann Marjan Gamsjäger im Sturm. Und das hätte nicht besser funktionieren können: Gamsjäger stellte mit einem Doppelpack innerhalb von zehn Minuten die Weichen für den Sieg. „In der Box ist er unglaublich“, lobt Riesenhuber.

Den Deckel machte dann der junge Jonas Killinger drauf – 20 Minuten nach seiner Einwechslung. Und auch das war ein besonderer Treffer: Es war der erste für Ardagger in der Landesliga. „Das freut mich sehr für Jonas“, sagt Riesenhuber. „Er ist wirklich ein Zukunftsspieler für uns.“

Topspiel gegen Langenrohr steht an

Am Freitag geht in Ardagger nun der Schlager gegen Langenrohr über die Bühne. Deshalb will Riesenhuber trotz Tabellenführung „am Boden bleiben“, denn „die nächste sehr knifflige Aufgabe“ warte: „Es kommt ein richtig, richtig guter Gegner zu uns. Respekt für diese Leistung: Zwettl musst du erst einmal schlagen. Aber wir sind gerüstet und wir nehmen einen positiven Schwung mit.“

Langenrohrs Trainer August Baumühlner meinte nach dem Zwettl-Spiel gegenüber meinfussball, dass Langenrohr nun den nächsten Tabellenführer stürzen wolle. Da kontert Riesenhuber: „Natürlich haben wir da etwas dagegen, lieber August.“