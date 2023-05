Ardagger muss sich auch Langenrohr beugen

SG Ardagger/Viehdorf - Langenrohr 0:1. Es schien, als hätte Ardagger/Viehdorf die zweite Saisonpleite gegen Gloggnitz am Freitag gut weggesteckt, das Training am Samstag darauf war gleich vielversprechend, wie Ardaggers Sportlicher Leiter Wolfgang Riesenhuber erzählt. Am Staatsfeiertag lief es im Heimspiel gegen Langenrohr dennoch alles andere als nach Plan.

Ardagger kommt nicht wirklich ins Spiel, agiert langsam, ist nicht so präsent in den Zweikämpfen. Umgekehrt ist Langenrohr trotz der Niederlage in Kilb am Freitag viel spritziger, gibt den Ton an, kommt aber noch nicht zu echten Hochkarätern.

Stattdessen hat Ardagger die erste Großchance: Nach rund 25 Minuten taucht Alexander Weinstabl alleine vor Gästegoalie Lukas Fila auf, schießt diesen dann aber an.

Langenrohr drückt weiter - und belohnt sich in der 37. Minute dafür: Weil Ardagger den Ball nicht gleich klärt, gibt's eine Ecke, die die Langenrohrer kurz abspielen und Kevin Aue verlängert mit der Ferse ins Tor - 0:1.

Besserung nach dem Seitenwechsel

Im zweiten Durchgang kämpft sich Ardagger zurück, ist in den ersten 20, 25 Minuten sehr präsent und sorgt bei etlichen Standardsituationen für Gefahr. Eine Topchance hat Robert Schmerleib mit einem Schlenzer, der aber ebenso knapp am Tor vorbeigeht wie ein guter Schuss von Lukas Kiehberger.

Dann wird es aber auf der anderen Seite wieder richtig brenzlig: Die Langenrohrer haben den heimischen Keeper Moritz Herbst schon ausgespielt, Franz Kaltenbrunner geht hart in einen Zweikampf. „Wenn es da Elfmeter gegeben hätte, hätte man nichts sagen können“, erklärt Riesenhuber. Pfiff gab's aber keinen. Der folgte aber wenig später nach einem klaren Foul im Strafraum. Das 2:0 liegt in der Luft, Herbst hält den Langenrohrer Strafstoß aber mit einer Parade.

Obwohl für die SG Ardagger/Viehdorf damit noch alles drinnen ist, kann sie nicht mehr entscheidend nachsetzen. Stattdessen macht Langenrohr im Konter nach einer Ecke Ardaggers fast noch das 2:0, hätte Kaltenbrunner nicht zur Notbremse gegriffen - Rot. Damit war der 1:0-Sieg Langenrohrs und die zweite Niederlage Ardaggers in Folge besiegelt.

Wolfgang Riesenhuber, Sportlicher Leiter, SG Ardagger/Viehdorf: „Wir haben gedacht, dass uns die Freitagsniederlage nicht so in den Knochen steckt, vielleicht hat sie das aber doch noch. (...) Im Fußball ist alles möglich und in der Landesliga ist alles sehr eng. Langenrohr ist eine sehr gute, eine ausgefuchste Mannschaft. Und wenn wenn man da die eigenen Tugenden, laufen, kämpfen, rackern, nicht an den Tag legt, kommt so eine Niederlage eben zustande.“

Statistik:

SG Ardagger / Viehdorf - SV Langenrohr 0:1 (0:1)

Torfolge: 0:1 (37.) Aue

Karten: Unterberger (88., Gelbe Karte sonst.), Kaltenbrunner (90+4., Rote Karte Torchancenverh.), Aigner (62., Gelbe Karte Foul), Spreitzer (33., Gelbe Karte Foul)Baumühlner (90+1., Gelbe Karte Kritik), Hayden (87., Gelbe Karte Unsportl.), Kreitzer (89., Gelbe Karte Foul)

SG Ardagger / Viehdorf: Herbst; Kaltenbrunner, Schleindlhuber, Aigner, Thomas Grubhofer (53. Schmerleib); Unterbuchschachner, Köstler, Grubhofer Martin, Spreitzer (70. Kandutsch); Gamsjäger, Weinstabl (53. Kiehberger).

SV Langenrohr: Jovanovic, Steininger, Lamprecht, Kleczkowski (90. Pajkanovic), Zottl, Aue, Rumpler, Weyermayr (80. Kreitzer), Hayden, Fila, Dauce

400 Zuschauer, Schiedsrichter: Kurt Hertelt