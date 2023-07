Popovits: „Ein Team, das Spaß macht“

Nach der 3:5-Niederlage gegen Kohfidisch in der Vorwoche hatte die SG Rohrbach/St. Veit auch im zweiten Test das Nachsehen. Die Erlauftaler, die zuletzt als Tabellenfünfte in der 2. Landesliga West reüssierten, behielten mit 3:2 knapp die Oberhand.

Purgstall ging mit 2:0 durch Tore von Özkan Dinc (45.) und Blaz Udovicic (61.) in Führung, ehe die Hausherrn angeführt von Neuzugang David Sauer auch das Tempo hochfuhren. Mario Gronister (63.), der erst am Montag von Spratzern als Last-Minute-Transfer zu den Rohrbachern gestoßen war und der Slowake Patrik Chrenko aus einem Strafstoß besorgten postwendend den Ausgleich. Doch Gäste-Neuzugang Udovcic avancierte mit seinem zweiten Treffer für Purgstall (75.) dann doch zum Matchwinner für den vermeintlichen Underdog. Sehr zur Freude auch vom anwesenden Hauptgruppenobmann West Gerhard Plank.

Aufbruchstimmung im Gölsental

Nach drei Trainingseinheiten war es für Robert Popovits die erste Standortbestimmung. Gegen Kohfidisch weilte der Trainer noch auf Urlaub. Der erste Eindruck seiner Elf ist durchwegs positiv. „Ich habe nicht erwartet, dass wir manche Punkte so schnell umsetzen“, sagt der Neo-Coach und spricht von einer Aufbruchstimmung, die er im Gölsental verspürt. „Es macht einen Riesenspaß. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft echt Lust auf die Art und Weise hat, wie ich Fußballspielen möchte“, sagt Popovits und erklärt seine Spielphilosophie: „Ich habe kein starres System, das ich umsetzen möchte. Das System hängt von den Spielern ab, die ich zur Verfügung habe.“

Nur soviel: „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wenn man aktiv an das Geschehen herangeht und nicht nur abwartet, man erfolgreicher Fußball spielt und es am Ende auch mehr Spaß macht.“

Für Rusovic endet der Herbst, bevor er begonnen hat

Bei all der Euphorie, es wartet auch noch viel Arbeit auf den Perchtoldsorfer. Vor allem das Fitnesslevel bezeichnet Popovits noch als mangelhaft. „Für das Spiel, das wir spielen möchten, müssen wir definitiv fitter werden.“ Dass im Frühjahr zahlreiche Spieler angeschlagen das volle Programm mitmachen mussten, wirkt sich jetzt negativ aus. „Das ist jetzt ein bisschen ein Balanceakt. So breit ist der Kader nicht, dass wir uns weitere Ausfälle leisten können“, weiß der Trainer.

Denn mit Dino Rusovic musste man bereits vergangene Woche den ersten Hoffnungsträger aufgeben. Der Neuzugang riss sich gegen Kohfidisch sein Syndesmoseband und wird im Herbst vermutlich nicht mehr einsatzfähig sein.

Den Wechsel von Wien nach Niederösterreich bezeichnet der Trainer als große Umstellung – vor allem im Bezug auf die öffentliche Aufmerksamkeit. „Das ist mit Wien nicht vergleichbar. Ich war mit Mauer doch relativ erfolgreich, aber interessiert hat das niemanden. Hier ist die Aufmerksamkeit viel Höher. Die Möglichkeiten, die mir in Rohrbach geboten werden, sind top. Ich kann hier echt gut arbeiten. Aber: Viele Strukturen waren in Mauer professioneller. Es wartet also noch viel Arbeit auf uns. Ich freue mich drauf und bin voller Tatendrang.“