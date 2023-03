Schmeichelhafter Punkt beim Letzten

Spratzern ist und bleibt kein guter Boden für die Gölsentaler Spielgemeinschaft. Erst ein einziges Mal konnten die Rohrbacher drei Auswärtspunkte einstreifen. Michi Grossmann schoss seine Elf im Herbst 2021 in der 86. Minute zum einzigen Sieg in der Geschichte.

Auch unter Meistermacher Dalibor Kovacevic schlug sich Rohrbach in Spratzern regelmäßig unter Wert. „Man rechnet ja mit viel, aber dieses Auftreten hat mich dann doch überrascht“, gibt Christian Maurer zu. Der Coach zeigt sich vor allem über die mangelnde Laufbereitschaft und die fehlende Aggressivität enttäuscht. „Das war eine Schweinspartie sondergleichen. Wir müssen froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt mitnehmen konnten. Nicht Spratzern war so gut, sondern wir so schlecht.“

Lediglich zwei gute Torchancen in 90 Minuten

Die Gäste gingen in der 25. Minute zwar standesgemäß in Führung, doch der Elfer, der zum Tor führte, war laut Maurer schmeichelhaft. Spratzern--Verteidiger Arian Assim versetzte Patrick Chrenko von hinten einen Rempler, Schiedsrichter Michael Schindl zeigte sofort auf den Punkt. „Den gibt nicht jeder. Der Torhüter hätte den Ball gehabt“, sagt Maurer. Patrick Bachtrögler nahm das Geschenk dankend an und verlud den Torhüter in die andere Ecke.

Eine weitere Top-Chance fanden die Gäste noch vor dem Seitenwechsel vor, doch Marco Moser scheiterte nach Vorarbeit von Marcel Varsanyi am ASV-Schlussmann. „Das war die einzige echte Chance in der ersten Halbzeit“, erinnert sich Maurer. Nach der Pause wurde es nicht besser. Im Gegenteil: „Wir hatten auch hier nur eine einzige gute Möglichkeit durch Chrenko“, erzählt der Trainer.

Maurer lässt keine Ausreden gelten

Im Gegensatz dazu erhöhten die Hausherren nach dem Seitenwechsel die Schlagzahl. Maurer: „Sie haben mehr Risiko genommen und alles nach vorne geworfen. Wir waren im Mittelfeld zu passiv. Jeder Zehn-Meter-Pass landete direkt beim Gegner.“

Ausreden, dass die Platz- und Witterungsverhältnisse nicht optimal waren, will der Coach nicht gelten lassen. „Das war für beide Teams gleich.“

Die Gründe für den Leistungsabfall sieht Maurer vielschichtig. „Wir sind vom Kader momentan sehr knapp. Kellner hat uns beim Aufwärmen abgesagt, weil er Probleme mit der Lunge hatte, Mohamed konnte aus persönlichen Gründen nicht spielen. So waren wir extrem eingeschränkt und konnten nicht reagieren“, erzählt Maurer, meint aber: „Einen einmaligen Ausrutscher muss man dem Team zugestehen.“