Ein Schritt in die richtige Richtung

Auch wenn Marcel Ladan in der 70. Minute die Chance aufs 3:1 nicht nutzte, sondern den Ball nur an die Latte setzte und Innenverteidiger Marian Kocis in den Schlussminuten das Leder über die eigene Linie drückte und seiner Elf somit den ersten Saisonsieg verwehrte, das Remis gegen Scheiblingkirchen-Warth wird im Gölsental als Fortschritt gewertet. Nach drei Partien, in denen man sich vornehmlich auf eine gesicherte Defensive konzentrierte und selbst zu keinem einzigen Torabschluss gekommen war, konnte man diesmal endlich auch selbst Akzente in der Offensive setzen. „Wir haben das vergangene Woche intensiv trainiert. Wir haben uns überlegt, wie wir es angehen, welche Spieler wir in die Tiefe bekommen wollen“, erzählt Robert Popovits zufrieden und lobt den Einsatz seiner aufgrund zahlreicher Verletzungen dezimierten Elf. „Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, wie sich die Burschen reinhauen und Gas geben.“

Moser bleibt die „Lebensversicherung“

Die ersten beiden Rohrbacher Treffer erzielte Marco Moser, Rohrbachs bester Torschütze der vergangenen Saison. Beim ersten Treffer, dem Ausgleich zum 1:1 in der 24. Minute, stand der Offensive goldrichtig und staubte einen kurz abgewehrten Schuss von Mehmet Olgun ab. Bei 2:1 (36.) traf er vom Elfmeterpunkt, nachdem Neuzugang Eric Schnürer im Strafraum gefoult worden war. „Moser hat seine Stärke einmal mehr unter Beweis gestellt. Das war eine Top Leistung von ihm“, lobt Popovits und rechnet bei Moser in den nächsten Wochen mit einer weiteren Leistungssteigerung. „Er ist in der Vorbereitung erst zwei Wochen vor Meisterschaftsbeginn zu uns gestoßen, weil er in Japan war. Das war nicht optimal“, weiß der Coach, ist sich aber auch sicher: „Die ersten Tore tun uns und unserem Selbstvertrauen jetzt sicher gut.“

Ein unglaubliches Defensiv-Duo

Den Gegner sah er vor allem aus Standards brandgefärhlich. „Da haben wir mit Können und auch etwas Glück sehr gut verteidigt. Aus dem Spiel selbst haben wir wieder kaum etwas zugelassen“, erzählt der Trainer. Verantwortlich dafür war auch das Duo Kai-Bernd Schaffhauser und Tobias Liebhaber. Popovits: „Kai war unglaublich. Man glaubt, irgendwann muss es doch vorbei sein, aber es geht immer weiter. Auch Liebhaber war in Bestform. Sein Laufpensum war unglaublich. Mir ist bewusst, dass ich viel von ihm verlange.“