Gölsentaler Start fällt schaumgebremst aus

„Ich kann mir selbst nicht zuhören“, sagt Robert Popovits nach dem Schlusspfiff in St. Peter im Gespräch mit der NÖN. Er möchte nicht über die zahlreichen Ausfälle jammern, tut es dann aber doch. Mit David Sauer, Mario Gronister, Brooklyn Prela, Dino Rusovic, Edin Bijeljinac und Leonhard Koman musste der Trainer bereits im ersten Spiel gegen Zwettl auf ein halbes Dutzend seiner Spieler verzichten. Die Folge: Eine gewonnene Abwehrschlacht, in der Popovits drei Reserve-Spieler auf der Bank sitzen hatte und keinen einzigen Wechsel durchführte.

„Für die Umstände war die Leistung extrem erfreulich“, lobt der Coach die geschlossene Mannschaftsleistung. Popovits: „Ich kann mich an keine einzige zwingenden Chance von Zwettl erinnern. Wir hingegen hatten im Umschaltspiel zwei gute Möglichkeiten das Tor zu machen. Die Mannschaft ist über ihre Grenzen hinausgegangen.“

Drei weitere Namen auf der langen Liste an Ausfällen

Für die Partie ihn St. Peter ahnte er schon böses. Denn der Punkt gegen Zwettl kostete enorm viel Energie und wurde zudem mit einem gebrochenen Mittelarmknochen von Florian Heindl bezahlt. Der Defensive war somit für die Feiertagspartie keine Option. Und auch Mehmet Olgun musste krankheitsbedingt passen. „Irgendwann geht es sich nicht mehr aus. Bei uns war dieser Punkt erreicht“, sagt der Trainer. Die Personalnot war schon so groß, dass sogar Kevin Schlögl, ohne ein einziges Training mit der Kampfmannschaft absolviert zu haben, zu seinem ersten Landesliga-Einsatz kam. Der 18-Jährige wechselte im Sommer aus Schönfeld ins Gölsental und soll sich hier zunächst seine Sporen in der Reserve verdienen.

Guter Rat ist teuer

In einer spielerisch schwachen Partie konnte die SG in der ersten Halbzeit noch gut dagegenhalten, doch nach der Pause war der Tank endgültig leer. Maximilian Oberforster und Samuel Hödl fixierten nach der Pause den verdienten Sieg der Heimelf. Rohrbach fand in den 90 Minuten keine einzige echte Torchance vor. „Das höchste der Gefühle wäre wieder ein torloses Remis gewesen, aber auch das ist uns leider nicht gelungen. Die Müdigkeit hat uns eingeholt“, resümiert der Coach.

Nun ist guter Rat teuer, weiß Popovits: „In erster Linie müssen wir hoffen, dass die Verletzten rasch wieder fit werden. Ansonsten müssen wir die schwierige Situation annehmen und an der Herausforderung wachsen.“