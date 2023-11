Loidolt: „Unsere Zukunft heißt 1. Landesliga“

NÖN: Ihr Team hat gegen Kilb stark begonnen und ist sogar in Führung gegangen. Was ist passiert, dass man am Ende doch noch als Verlierer vom Platz gehen musste?

Hannes Loidolt: Nach dem 1:0 haben wir zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht. Wir haben den Gegner eingeladen, in unsere Gefahrenzone zu kommen. Es hat lange nach einem Remis ausgeschaut, aber nach dem 1:2 war zusammengeräumt. Wir haben es noch mit hohen Bällen probiert, aber uns ist nichts mehr gelungen.

Welche Niederlage schmerzt mehr? Die 1:5-Pleite gegen Ortmann vergangene Woche oder diese gegen Kilb?

Loidolt: Die Niederlage gegen Kilb tut mehr weh. Ortmann hat einfach eine sehr gute Mannschaft und wir hatten einen schlechten Tag erwischt. Jetzt haben wir gegen einen direkten Konkurrenten verloren. Ich habe der Mannschaft nach dem Spiel auch klar gesagt, dass sie jetzt für die letzten beiden Spiele in der Pflicht steht. Wir wollen und müssen die verlorenen Punkte nachholen.

Wie sind Sie mit dem Meisterschaftsverlauf bisher zufrieden?

Loidolt: Wir waren zu Saisonbeginn aufgrund der vielen Verletzten in einer schwierigen Situation. Die Mannschaft hat aber Charakter gezeigt und viele Punkte gesammelt. Jetzt, wo die Kadersituation endlich besser wird, holen wir leider nicht die nötigen Punkte, um entspannt in den Winter zu gehen. Um wirklich zufrieden resümieren zu können, muss in den letzten beiden Runden noch etwas für uns herausschauen.

Mit Robert Popovits hat man seit Sommer einen neuen Trainer. Zufrieden?

Loidolt: Wir sind hochzufrieden mit dem gesamten Trainerteam. Roberts Mentalität, wie er den Fußball lebt, ist schon großes Kino. Das Feedback von der Mannschaft, den Zuschauern und den Funktionären ist auch sehr gut. Ich denke also, dass wir einen guten Griff gemacht haben. Das Fußballgeschäft ist schnelllebig, aber ich denke, dass wir mit ihm für die Zukunft gut aufgestellt sind.

20 Punkte durch Durchgang als Ziel

Welche Pläne hat der Verein für die Winterpause? Wird es Veränderungen geben?

Loidolt: Es wird sich schon etwas tun, aber es wird definitiv ruhiger werden, als in den letzten Jahren. Wir wollen uns noch nach einem echten Stürmer umschauen, aber es ist schwierig. Die guten Spieler haben finanzielle Vorstellungen, das einem schlecht wird. Es ist mit Corona nicht besser geworden, sondern noch schlimmer. So kann es im Amateurfußball auf lange Sicht nicht weitergehen.

Was sind Ihre Ziele für die letzten beiden Runden?

Loidolt: Das Vereinsziel sind 20 Punkte pro Durchgang. Dafür fehlen uns noch drei Punkte. Mein persönliches Ziel ist, dass wir zehn Punkte Vorsprung auf den vorletzten Platz haben. Dann wären wir in der sicheren Zone, aber das wird sich leider nur mehr schwer ausgehen. Unsere Zukunft ist die 1. Landesliga und wir wollen nicht im letzten Drittel herumgrundeln und auf das Versagen der anderen hoffen. Wir wollen es immer selbst in der Hand haben.