Rohrbach: Spaßbefreit, aber erfolgreich

„Gloggnitz war unser stärkster Gegner bisher. Nach den ersten Minuten war nicht zu erwarten, dass die Partie in diese Richtung laufen wird“, erzählt Robert Popovits. Doch eine schöne Kombination, ein Stanglpass von Marco Moser, den Tobias Liebhaber aus vollem Lauf zum 1:0 für die Hausherren im Tor unterbrachte, stellte den Spielverlauf auf den Kopf und spielte Rohrbach in die Karten.

Popovits: „Auch mir hat das als Spieler keiner Spaß gemacht!“

Die Gölsentaler standen mit einer Fünferkette dicht gestaffelt in der eigenen Spielhälfte und lauerten auf Fehler des Gegners. „Wenn man bedenkt, dass uns mit Olgun und Chrenko noch zwei weitere Spieler ausgefallen sind, muss ich schon fast schmunzeln, wenn ich sehe, was die Jungs da leisten“, sagt der Trainer zufrieden. Er weiß aber auch, dass seine defensive Spielweise nicht der Inbegriff von Spaß ist. „Ich weiß, dass man als Spieler nicht gerne so Fußball spielt, auch mir hat das als Spieler keinen Spaß gemacht. Momentan können wir aber nur so erfolgreich sein.“

David Sauer steht vor seinem „Comeback“

Ändern wird sich das Rohrbacher System wohl erst, wenn sich das Lazarett lichtet. Eigentlich hätte David Sauer gegen Gloggnitz wieder mit von der Partie sein sollen, doch der Spielmacher erwischte einen grippalen Infekt. „Das Schöne ist momentan, dass die vielen Ausfälle absolut kein Thema innerhalb der Mannschaft sind. Die Spieler nehmen die Situation an, wie sie ist und machen das Beste daraus“, lobt Popovits.

Entspannung macht sich beim Coach aktuell aber noch keine breit. „In der Tabelle liegt alles sehr eng beisammen. Optimistisch stimmt mich aber, dass wir noch immer gemeinsam mit Korneuburg die wenigsten Gegentore bekommen haben. Das kann ich der Mannschaft nicht hoch genug anrechnen.“

Ein „Neuner“ am Wunschzettel

Als verfrühten Wunsch als Christkind deponiert Popovits sein Begehren nach einem klassischen Mittelstürmer. „Wenn wir einen hätten, der uns in den ersten Spielen drei Tore macht, dann sind wir nicht auf dem zehnten Platz, sondern unter den Top fünf, was schon ein Wahnsinn wäre. Moser und Weyermayr sind einfach andere Typen mit anderen Qualitäten.“

Eigentlich hätte man mit Patrick Chrenko einen Stürmer im Kader, der diese Qualitäten bereits in Rabenstein unter Beweis gestellt hatte, doch in Rohrbach wartet der Slowake weiter auf seinen ersten Torerfolg. Popovits ließ ihn deshalb zuletzt auch immer wieder in der Verteidigung auflaufen. „Aber mal sehen, vielleicht geht ihm vorne doch mal der Knopf auf. So oder so ist ein ein wichtiger Spieler“, sagt der Coach.