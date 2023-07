Rohrbach: Umbau soll Kontinuität bescheren

Das Landesliga-Frühjahr steckt den Gölsentaler Kickern noch immer in den Knochen: Der USC war die zweitschlechteste Frühjahrsmannschaft, haderte mit Verletzungssorgen und einer Punkteausbeute unter den Erwartungen. Das soll sich ändern. Und dafür hat man bei der Spielgemeinschaft Rohrbach/ St. Veit einige Hebel in Bewegung gesetzt. In der Breite wie in der Spitze folgt ein groß angelegter Umbau – der allerdings auf absehbarer Zeit der letzte gewesen sein soll. „Wir möchte Kontinuität reinbringen, setzen auf Spieler aus der Region im besten Fußballalter“, sagt Hannes Loidolt, der sportliche Leiter bei der SG.

Ein Fight ums Leiberl

Der Konkurrenzkampf wird's in sich haben: „Für die Kampfmannschaft allein stehen 19 Feldspieler im Kader.“ Da fast alle fit sind, zeichnet sich unter Neo-Coach Robert Popovits ein heißer Fight ums Leiberl ab. In den Edin Bijelinac erst im August eingreifen kann. Der Offensivmann kämpft sich nach einer Schulteroperation zurück, hat noch kein grünes Licht für Training auf Vollgas. „Ab Ende Juli sollte Edin auch wieder mit Zweikämpfen trainieren können, für die ersten paar Runden wird sich's aber noch nicht ausgehen“, ist sich Loidolt bewusst.Auf Last-Minute-Schnäppchen wollten sich die Rohrbacher bewusst nicht verlassen, hatten ihr Transferprogramm früh abgeschlossen. Die Schlüsselkräfte unter den Neuen im Check.

Rohrbachs Neue im NÖN-Check

Eric Schnürer: Der St. Veiter wurde in der AKA St. Pölten ausgebildet, wechselte – wie der nunmehrige Rapidler Jonas Auer – nach Tschechien und kickte zuletzt bei Regionalligist Krems. Der 22-Jährige gilt als Stammplatzkandidat für die rechte Abwehrseite, sollte die Fußstapfen von Marcel Varsanyi (zu Gebietsligist Hainfeld) mehr als ausfüllen können.

Dino Rusovic von Regionalliga-Absteiger Scheiblinger ist Schnürers Pendant auf der linken Seite. Die 21-jährige Wiener stammt aus der Austria-Schule und kickte unter Rohrbachs neuem Trainer Robert Popovits bei Union Mauer.

David Sauer: Mit seinen 25 Jahren war der St. Pöltner fast schon ein SKN-Urgestein. Mehrmals stand er am Sprung zu den Profis (ein Bundesligamatch), gelandet ist er aber bei den Juniors. Der Mittelfeldmann war Kapitän der Jungwölfe – und soll mit seinen strategischen Fähigkeiten auch in Rohrbach eine Führungsrolle einnehmen.

Florian Heindl: Mit der Erfahrung aus zwei Regionalliga-saisonen (23 Einsätze) kehrt der Innenverteidiger wieder ins Gölsental zurück. In Rohrbach hat der 22-Jährige seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball gemacht, sich auf Anhieb in der Landesliga etabliert. Bei seinem zweiten Rohrbach-Engagement wird der Mostviertler schon als Leader gefragt sein.

Der Spratzerner Doppelpack mit Mehmet Olgun (21) und Mario Gronister (26) sorgt endgültig für ein „Gedränge“ in der Rohrbacher Mittelfeldzentrale. Beide gehörten zu den Leistungsträgern beim Absteiger, „Sechser“ Olgun hat auch 16 RLO-Partien (für Krems) auf der Visitenkarte, Gronister schnupperte als Youngster in Ober-Grafendorf Regionalligaluft.

Christoph Weyermayr: Ein hochinteressanter Mann für die Offensive. Als Nachwuchsnationalspieler war der AKA-St. Pölten-Kicker heiß begehrt, wurde von Rapid Wien abgeworben. Der Druchbruch in Hütteldorf blieb aus, ebenso beim Wiener Sportklub (zehn Regionalligapartien). Über den SV Langenrohr landete der mittlerweile 22-Jährige nun im Gölsental. Bei der Baumühlner-Elf war Weyermayrs Torquote durchaus ausbaufähig: Vier Tore in 26 Landesligapartien.

Marcel Ladan stand schon öfter am Rohrbacher Einkaufszettel. Jetzt hat's mit der Verpflichtung des Hainfelders (22) geklappt. Der großgewachsene Angreifer gehörte im vergangenen Herbst noch dem Profikader des SKU Amstetten an, blieb jedoch ohne Einsatzzeiten. In der Rückrunde kickte Ladan für die Amateure in der Gebietsliga West.