Trainerfrage hat Vorrang

Noch ist in Rohrbach keine Entscheidung gefallen. Erst Ende der Woche will sich der Verein entscheiden, wer Christian Maurer auf der Trainerbank nachfolgt. „Wir haben in den nächsten Tagen noch das eine oder andere Gespräch geplant, dann werden wir uns aber rasch entscheiden“, sagt Hannes Loidolt. Auch wenn der sportliche Leiter Rohrbachs zukünftigen Trainer bereits vorgegriffen hat, bei den letzten noch offenen Positionen möchte er aber nicht alleine entscheiden. „Da möchte ich mich dann doch mit dem neuen Trainer abstimmen. Es tut mir leid, wenn manche Spieler auf unsere Rückmeldung ein paar Tage warten müssen“, sagt Loidolt.

Seit vergangener Woche befindet sich das Team in der Sommerpause. Bei einem Abschlussessen zog Loidolt Bilanz über die vergangene Saison. „Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurückblicke.“ Zwischen Rohrbach und Hainfeld herrscht TauwetterPositiv bewertet er den Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. „Wir haben eine coole Truppe, in der sich die Spieler wohlgefühlt haben. Christian hat einen frischen Wind in den Verein gebracht und viele gute Denkanstöße gegeben.“ Aber es wäre auch mehr drinnen gewesen, weiß der sportliche Leiter. Der vorletzte Tabellenplatz in der Rückrunde zeugt von einem verpatzten Frühjahr. „Uns ist bewusst, dass mit der Mannschaft mehr drinnen gewesen wäre. Wir haben gesehen, dass wir eine gute Grundqualität im Kader haben, aber die Kaderbreite am Ende nicht mehr gepasst hat.“

Umbruch als Chance

Dass die Mannschaft nun wieder vor einem Umbruch steht, bezeichnet Loidolt als Chance. „Jede Änderung bietet die Möglichkeit, dass es besser wird. Wir werden weiter auf Spieler aus der Region zurückgreifen. Das ist der Weg, den wir gehen müssen und dem Verein auch langfristig Erfolg einbringen wird.“

In Zukunft will man in Rohrbach auch wieder näher mit Hainfeld zusammenarbeiten. Die Zeit des Hickhacks sollen der Vergangenheit angehören. „Die Kooperation muss stärker werden und da muss sich jeder an der Nase nehmen“, sagt Loidolt und hofft auf eine Win-win-Situation für beide Vereine. „Wir machen gerade die ersten Schritte. Konkret wollen wir uns nicht gegenseitig Spieler abwerben, sondern uns mehr austauschen. So könnte Yunus Türkoglu für ein Jahr nach Hainfeld verliehen werden, damit er dort Spielpraxis sammelt. Er braucht mehr Konstanz und ich denke, dass Hainfeld die beste Option für ihn ist. Nach einem Jahr können wir die Situation neu bewerten und vielleicht kommt er dann wieder zurück“, sagt der sportliche Leiter.

In Hainfeld sieht man der Annäherung positiv entgegen. „Eine gewisse Konkurrenz wird es immer geben, aber wir sind die letzten verbleibenden Vereine im Gölsental und da sollte es dann doch mehr Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung geben. Wenn alle an einem Stang ziehen, kann das sicher gut werden“, sagt Thomas Schnürer, Hainfelds sportlicher Leiter.