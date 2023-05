Sprung an die Spitze verpasst

SKN Juniors - Ardagger/Viehdorf 0:0. Auf ungewohntem Terrain, nämlich im Sportzentrum NÖ, wo eigentlich nicht der Fußball, sondern Spitzenbasketball regiert, ging es am Samstag zur Sache. Weil in Stattersdorf noch immer nicht gespielt werden kann ... Die Gäste wurden in der ersten Halbzeit ihrer Favoritenrolle gerecht, ließen die Juniors nicht ins Spiel kommen. SKN-Keeper Strasser musste einmal in höchster Not, nämlich im Eins gegen Eins, retten. „Wir hatten Probleme ihren Block zu knacken“, brachte es Juniors-Coach Philipp Steiner auf den Punkt.

Im Finish waren die Juniors dem Sieg näher

Mit zunehmender Spieldauer gelang das allerdings besser. Zum Goldtor reichte es aber nicht, weil Alexiev und Pemmer gute Möglichkeiten im Finish ausließen. Ardagger/Viehdorf hatte im zweiten Durchgang bei einem Stangenschuss aus 25 Metern kein Fortune. So blieb es nach 90 Minuten bei der leistungsgerechten Punkteteilung.

Steiner: „Es war das erwartete Spiel. Unsere Leistung war in Ordnung. Zum Schluss müssen wir uns eigentlich belohnen.“

Statistik:

SKN St. Pölten Juniors - SG Ardagger / Viehdorf 0:0

Karten: Alexiev (44., Gelbe Karte Unsportl.), Weinstabl (62., Gelbe Karte Foul), Killinger (73., Gelbe Karte Unsportl.)

SKN St. Pölten Juniors: Strasser; Kruder (76. Gallei), Wisak, Burgstaller, Pemmer, Wurzer, Alexiev, Sukiasyan (47. Dramac), Sauer, Schutti, Drljepan (90+1. Lovrinovic)

SG Ardagger / Viehdorf: Herbst; Kandutsch, Kiehberger, Köstler, Weinstabl, Schleindlhuber, Gamsjäger (64. Schmerleib), Unterbuchschachner (90. Bühringer), Grubhofer Thomas, Grubhofer Martin, Killinger (85. Amon)

155 Zuschauer, Schiedsrichter: Christopher Kotsch