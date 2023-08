Bayern-Schicksal in Zwettl

Gleich mit einer „englischen Woche“ ging es für die Klubs der 1. Landesliga in die neue Saison. Dabei erwischten die SKN Juniors bei Absteiger Scheiblingkirchen einen Auftakt nach Maß und nahmen alle drei Punkte mit zurück in die Landeshauptstadt. „Ein super Start für uns“, war Philipp Steiner zufrieden. Der Juniors-Coach war aufgrund seiner Sperre am Freitagabend nur zum Livestreamschauen verurteilt und kam darüber hinaus als Videoanalyst bei den Profis zum Einsatz.

Auf der Kommandobrücke in Scheiblingkirchen saß das Duo Dalibor Bajic/Thomas Vollnhofer. Nicht weniger als sieben Spieler aus dem Profikader waren mit von der Partie. Neuerdings außergewöhnlich viel. Durch die ansonsten äußerst junge Kaderstruktur soll das vorerst auch so bleiben. Der Schachzug ging auf: Schütz krönte sich zum Goldtorschützen, aber auch Salamon lieferte eine starke Partie ab. Die Jungwölfe stemmten sich nach der Führung mit Erfolg gegen das drohende Gegentor. Nicht in den ersten Meisterschaftskader in dieser Saison schafften es Fahrnberger, Sukiasyan und Helenklaken.

Im Wellenbad der Gefühle

Dort erlebte der SKN mit einem Profi-Septett, aber ohne die beiden Matchwinner vom Freitag, ein Wellenbad der Gefühle. Ein 0:1 wurde in ein 2:1 umgewandelt. Bis in die Nachspielzeit ... In dieser schlugen die Waldviertler tatsächlich noch zweimal zu (92./95.) und stellten die Partie noch einmal auf den Kopf. Die Jungwölfe wandelten auf den Spuren der Bayern, die im legendären Champions League-Finale 1999 per Doppelschlag in der Nachspielzeit ebenfalls k.o. gingen. Steiner: „Bitter, dass wir so spät die Tore bekommen. Ein 2:2 wäre verdient gewesen. “

Nach zwei Auswärtsspielen ist vor dem nächsten Auswärtsspiel. Schon am Freitag geht es mit der Partie in Rohrbach weiter. Steiner bekam den nächsten Gegner schon während der Zwettl-Matchvorbereitung vors Visier. „Sie haben einen neuen Trainer, spielen anders. Mir haben sie gegen Zwettl nicht so schlecht gefallen.“ Rohrbach hat nach zwei Partien einen Punkt.