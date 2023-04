St. Pölten scheitert an Chancenverwertung

Werbung

SKN St. Pölten Juniors - Haitzendorf 1:1. Nach einer eigenen Ecke setze es für die Juniors, bei denen „Profi-Leihgabe“ Kone nach langer Verletzungspause sein Comeback gab, die kalte Dusche. Haitzendorf fuhr den Konter und brachte einen hohen Ball von der Outlinie zur Mitte. Dort wurde SKN-Keeper Strasser irritiert, die Kugel sprang ihm aus der Hand und Bassiouny war der Nutznießer: 0:1 (8.).

Die Antwort der Landeshauptstädter dauerte aber nicht lange: St. Pölten kam über die rechte Seite, mit Unterstützung der Gäste-Abwehr zog Kruder durch und donnerte das Leder unter die Latte (9.).

Kruder hatte mehrmals die Führung vor Augen

Wer danach, an weitere Tore im Duell der Tabellennachbarn dachte, wurde enttäuscht. Es blieb tatsächlich beim 1:1. Auch weil St. Pölten fahrlässig mit seinen Chancen umging. Im ersten Durchgang traf Wurzer die Stange, den Nachschuss am Fünfer versiebte Kruder alleinstehend. Der Torschütze hatte auch noch zwei weitere Möglichkeiten vor der Pause, der starke Kerschbaumer war aber zur Stelle. Auf der Gegenseite traf ebenfalls der Torschütze per Seitfallzieher die Latte.

Nach dem Seitenwechsel fanden für die überlegenen Gastgeber Kruder und Cicmilovic weitere erstklassige Chancen vor. Strasser musste nach einem Konter zweimal einschreiten.

Für Haitzendorf war es im neunten Auswärtsspiel das erste Remis, die Rehabilitation für die 1:4-Abfuhr im Hinspiel gelang ergebnistechnisch. Die Juniors halten nun bei vier Punkten im Frühjahr, genauso wie die Parb-Truppe, die allerdings eine Partie weniger ausgetragen hat. Das Spiel war wegen des Cupeinsatzes Haitzendorfs am Ostermontag auf den ungewohnten Donnerstagabend vorverlegt worden.

Stimmen zum Spiel:

Philipp Steiner, Trainer SKN Juniors: „Wir haben eigentlich sehr gut gespielt und uns viele Chancen herausgearbeitet. Wir hätten uns den Sieg verdient gehabt, hatten Chancen für drei Spiele. Ich bin mit dem Auftritt voll zufrieden.“

Alfred Traht, Sportlicher Leiter SV Haitzendorf: „Das war ein schwer erkämpftes Unentschieden gegen eine sehr spielstarke Mannschaft, mit dem ich nicht unzufrieden bin. Wir haben sehr gut angefangen und sind nach einem Tormannfehler in Führung gegangen, haben dann aber leider nach einem schweren Schnitzer in unseren Reihen postwendend den Ausgleich bekommen. Ab der 30. Minute etwa haben sie uns dann hinten reingedrückt, unser Keeper Michael Kerschbaumer hat uns bis zur Halbzeit und auch im zweiten Durchgang mit einigen Paraden gerettet.“

Ergebnis ASK Mannersdorf - ASK Kottingbrunn 1:0 (0:0) Ergebnis SG Ardagger / Viehdorf - SV Waidhofen / Thaya 3:0 (2:0) Ergebnis SV Langenrohr - SC Zwettl 2:1 (2:0)

Statistik:

SKN St. Pölten Juniors - Haitzendorf 1:1 (1:1)

Torfolge: 0:1 (8.) Bassiouny, 1:1 (9.) Kruder

Karten: Pemmer (18., Gelbe Karte Unsportl.), Schaller (80., Gelbe Karte Foul), Poliach (87., Gelbe Karte Foul)

SKN St. Pölten Juniors: Strasser; Kruder (65. Gallei), Sauer, Schutti, Pemmer, Scheidegger, Kone (HZ. Lovrinovic), Cicmilovic (65. Mena), Wurzer (90. Bazaliev), Alexiev, Burgstaller

Haitzendorf: Kerschbaumer; Bassiouny, Poliach, Nestler, Schuh, Hofbauer, Hausmann (76. Leite Teles), Schaller, Wallner, Nachförg, Seletkovic

150 Zuschauer, Schiedsrichter: Gheorghe Adrian Enachi