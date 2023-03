Tuchfühlung zur Spitze bewahrt

Kottingbrunn knüpft den SKN Juniors alle Punkte ab und bleibt im Rennen um die Meisterschaft.

Ein Doppelschlag innerhalb von sieben Minuten entschied die Partie noch in Hälfte eins zugunsten des ASK. Nach einer halben Stunde schlugen die Gäste nach einem Freistoß zu. Torjäger Mustafic vollendete zielstrebig und erzielte sein neuntes Saisontor, gleichbedeutend mit Platz zwei in der Schützenliste hinter Haitzendorfs Nestler. „Bis zu diesem Zeitpunkt haben wir es gut gemacht, dann aber kurz die Konzentration verloren“, so SKN Juniors-Coach Steiner.

In dieser starken Phase des Favoriten fiel auch der zweite Treffer. Nach einem Konter hatte man zunächst noch bei einem Stangenschuss Pech, im zweiten Anlauf verwertete Guttmann einen Stanglpass schließlich aus kurzer Distanz. "Wir waren abgeklärter und routinierter. Aber ein Kompliment an St. Pölten - geil, wie sie Fußball spielen", so Kottingbrunn-Trainer Zeljko Ristic, der die Top-Moral seiner Truppe hervorstreicht: "Wir hatten mit einigen Ausfällen zu kämpfen, von Corona bis Kreuzbandriss war leider einiges dabei..."

Steiner: "Nicht klar genug"

Die Truppe von SKN Juniors-Coach Steiner zeigte sich einmal mehr im letzten Drittel zu harmlos. Steiner: „In der zweiten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, waren aber nicht klar genug.“ So war die bereits fünfte „Heimniederlage“ im neunten Antreten perfekt.

Die Heimspielposse der Landeshauptstädter ist indes um ein Kapitel reicher. Nachdem man früher die Heimpartien in Ober-Grafendorf austrug, danach eine Heimat in Stattersdorf fand und zum Rückrundenstart ein Intermezzo in Atzenbrugg hatte, ging es am Wochenende zum ersten von zumindest zwei Aufritten ins Pielachtal zurück.

Kottingbrunn gelang im achten Auswärtsspiel bereits der fünfte Dreier. Somit beträgt der Rückstand auf die Tabellenführung weiter sieben Punkte. "Wir wollen jede Woche ein Endspiel, das bedeutet nämlich, dass wir immer eine Woche länger dran bleiben", so Ristic.

Wiederholung

SKN St. Pölten Juniors - ASK Kottingbrunn 0:2 (0:2)

Freitag, 24. März 2023, 3200 Obergrafendorf, 80 Zuseher, SR Alan Kijas

Tore:

0:1 Benjamin Mustafic (30.)

0:2 Mario Guttmann (36.)

SKN St. Pölten Juniors: Z. Koyun - D. Lovrinovic - D. Sauer - Y. Sukiasyan (78. M. Schodl) - L. Burgstaller - N. Wisak, J. Wurzer (53. N. Cicmilovic) - S. Schutti, V. Mena (53. O. Kruder) - J. Sturm - A. Bazaliev; M. Munk, A. Cosic, H. Akbari

Trainer: Philipp Steiner

ASK Kottingbrunn: F. Bayram - A. Hasenöhrl (82. R. Ardelean), O. Peterseil - M. Guttmann - A. Freismuth - D. Tiskaya - E. Babuscu, I. Tekcan - B. Mustafic (90+3. E. Komar) - J. Bauer - M. Szupper; S. Staudinger

Trainer: Zeljko Ristic

Karten:

Gelb: Yervand Sukiasyan (42., Foul) bzw. Emre Babuscu (32., Foul), Devran Tiskaya (71., Unsportl.)