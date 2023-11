Neuer Stoff für das Kuriositätenkabinett

Es war eine kuriose Partie der SKN Juniors gegen Haitzendorf, die den Jungwölfen den vierten Saisonsieg und etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte.



Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Philipp Steiners Sperre lief in der letzten Woche ab, durch seine Beförderung zum „Co“ von Interimscoach Schlaudraff bei den Profis saß bei den Juniors aber erneut das Duo Vollnhofer/Bajic auf der Bank. „Jetzt ist er noch weniger da als vorher“, schmunzelte Thomas Vollnhofer. „Ich bin vorerst nur bei den Profis“, bestätigt Steiner in Hinblick auf die letzten beiden Herbstpartien der Juniors.



Profis ade. Mit Keeper Pirmin Strasser war nur ein Spieler aus der Profiabteilung mit dabei. Beim extrem jungen Juniors-Kader fehlte der erkrankte Fahrnberger. Stückler feierte im Finish sein Debüt für den SKN.



Zweimal Gelb ist Gelb-rot? Mena stoppte nach einer Stunde einen SVH-Angriff und sah seine zweite Gelbe Karte. Nachdem Rot nicht folgte, blieb Mena zunächst am Feld, ehe der Referee mit einiger Verzögerung die Rote Karte nachschob. Bitter war sicher die erste Gelbe, als Mena von einem Haitzendorfer beim Freistoß aus kurzer Distanz angeschossen wurde. Vollnhofer: „Das war nicht Gelb.“



Wer schießt den Elfer? Immer wieder schön anzusehen, wenn sich zwei Spieler um den Elfer „streiten“. Streit war es keiner, denn Sukiasyan, der den Elfer zum frühen 1:0 verwertete und sich den Ball schnappte, ließ sich vom anrückenden Bazaliev umstimmen. „Wir geben ihnen viel vor, aber zum Elfer soll der hingehen, der sich gut fühlt. Alvi wollte seine Torflaute brechen“, beschreibt Vollnhofer. Bazaliev scheiterte dann zwar beim Elfer, setzte den Nachschuss aber in die Maschen.



Doppelte Premiere. Und so hatten sowohl Sukiasyan, als auch Bazaliev sich in dieser Saison zum ersten Mal in der Torschützenliste verewigt.



Siegtor in Unterzahl. Besonders süß schmecken im Fußball Erfolge in numerischer Unterlegenheit. Die Juniors machten es zu zehnt richtig stark und verdienten sich den Sieg gegen den Tabellenvorletzten.



Er kam, sah und siegte. Valentin Dies wurde in Minute 71 eingetauscht und riss sofort das Spiel an sich. „Seine Einwechslung war der Gamechanger“, war Vollnhofer mit seinem Joker zufrieden. Dies wurde jeweils gefoult, als es zum Elfer und zu Rot kam. Lob gab es aber für das gesamte Team: „Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Insbesondere was das Läuferische anbelangt, haben es die Jungs großartig gemacht.“



Nächster Halt Wr. Neustadt. „Wir wollen noch eine Miniserie starten“, blickt Vollnhofer voraus. Im Hinblick auf das Duell gegen seinen ehemaligen Klub im Wr. Neustädter Stadion meint Vollnhofer. „Eine schwere, aber eine coole Aufgabe.“